Brent Crude Öl: Kaufsignal noch denkbar!

Die Lage im Ukraine-Krieg verschärft sich noch einmal durch die Ausrufung des Kriegsrechts in den von Russland besetzten Gebieten und brachte zeitgleich auch wieder die Ölpreise auf Touren. Da nützt es wenig, wenn die USA 15 Millionen Barrel Erdöl aus den strategischen Reserven freigeben. Der Markt hat seine Rolle offenbar gefunden!

Unglaublich viele beeinflussende Faktoren hämmern fortlaufend auf die Preisbildung ein, dies sorgt für eine erhebliche Volatilität und andauernde Richtungssuche an den Energiemärkten. Damit sei die im Frühjahr angekündigte Freigabe von insgesamt 180 Millionen Barrel in den USA vollständig umgesetzt. Zu einem deutlichen Preisrückgang hat dies an den internationalen Ölmärkten allerdings nicht geführt, bei 83,71 US-Dollar Ende September fand der Rohölpreis der Nordseesorte Brent einen vorläufigen Boden und versucht sich nun an einem seit Sommer bestehenden Abwärtstrend. Ein nachhaltiger Ausbruch könnte mit weiteren Kursgewinnen beim Energieträger durchaus noch gelingen und eine mittelfristige Kehrtwende einleiten.

EMA 50/200 im Fokus

Solange die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 sowie das letzte Zwischenhoch aus Anfang Oktober bei 98,66 US-Dollar unübertroffen bleiben, bleibt Brent Crude Öl zunächst als neutral zu bewerten. Erst darüber würde die Wahrscheinlichkeit auf weitere Kursgewinne an 105,42 und 109,02 US-Dollar merklich zunehmen und würde sich für ein entsprechendes Long-Investment anbieten. Unterhalb der vor Wochentiefs von 88,81 US-Dollar würde demnach allerdings ein Rücklauf zurück auf die Septembertiefs bei 83,71 US-Dollar drohen. Die aktuelle Kursentwicklung vermittelt jedoch den Eindruck einer bullischen Flagge, die eine weitere Kaufwelle auslösen dürfte.

Brent Crude Öl-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 94,05 // 96,75 // 98,66 // 100,00 US-Dollar Unterstützungen: 91,04 // 88,81 // 86,71 // 83,71 US-Dollar

Fazit

Sobald zumindest der EMA 200 bei aktuell 96,75 US-Dollar nachhaltig per Tagesschlusskurs überwunden wird, werden weitere Kaufanreize in Richtung 100,00 US-Dollar sehr wahrscheinlich. Übergeordnet könnte darüber sogar der Bereich zwischen 105,42 und 109,02 US-Dollar in den Fokus der Händler geraten und würde sich für ein Long-Investment anbieten. Hierzu könnte beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DW6EGT zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance vom gegenwärtigen Kursniveau aus beträgt bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee 280 Prozent. Endgültiges Ziel im Schein wurde rechnerisch bei 20,96 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte jedoch das Niveau von vorläufig 90,40 US-Dollar noch nicht überschreiten, dies würde einen Stopp-Kurs im Schein von 1,96 Euro erforderlich machen.

Strategie für steigende Kurse WKN: DW6EGT

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 5,08 - 5,09 Euro

Emittent: DZ Bank Basispreis: 88,612 US-Dollar

Basiswert: Brent Crude Öl-Future KO-Schwelle: 88,612 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 93,46 US-Dollar Laufzeit: Open End

Kursziel: 20,96 Euro Hebel: 18,7

Kurschance: + 280 Prozent Quelle: DZ Bank

