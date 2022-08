Brent Crude Öl: Abwärtstrend im Test

Wegen einer nun seit Mitte Juni anhaltenden Abwärtsphase bei den Ölpreisen stellt der saudischer Energieminister eine Förderdrosselung in Aussicht und befeuerte die beiden Sorten Brent Crude und WTI merklich am Dienstag. Ein Blick auf die europäische Nordseesorte zeigt hierbei einen Anstieg an den laufenden Abwärtstrend an.

Wegen der zuletzt kräftig gefallenen Rohölpreise erwägt Saudi-Arabiens Energieminister Abdulaziz bin Salman eine Drosselung der Förderkapazitäten, um den Markt zu stabilisieren. Demnach soll auf der nächsten Sitzung im September der OPEC+ eine Reduzierung der Förderkapazitäten diskutiert werden. Den Wünschen der USA eine Ausweitung der Fördermengen dürfte das Kartell demnach nicht nachkommen, zumal erwartet wird, dass auf den wichtigsten Märkten in den USA und Europa sich die Konjunktur wegen der höheren Zinsen abkühlen wird und dadurch die Nachfrage ohnehin sinken werde. Vor diesem Hintergrund dürfte es keine Überraschung sein, wenn die OPEC+ bald weniger Öl pumpen wird.

Chinas Null-Covid-Politik belastet zusätzlich

Technisch steht der Rohölpreis der Nordseesorte Brent Crude vor einer Richtungsentscheidung, ein nachhaltiger Ausbruch über 100,50 US-Dollar sowie den darüberliegenden 50-Tage-Durchschnitt könnte zu einem regulären Kaufsignal zunächst an 108,00 und darüber in den Bereich von 114,79 US-Dollar führen. Entsprechend gut würde sich ein derartiges Szenario für ein kurzfristiges Long-Investment anbieten. Ein Verbleib im aktuellen Abwärtstrend könnte dagegen noch einmal Abwärtsrisiken auf 96,00 US-Dollar bei einer Trendwende hervorbringen, darunter müsste der Support um 91,56 US-Dollar erneut zum Einsatz kommen. Spätestens ab 68,71 US-Dollar dürften aber wieder vermehrt Käufer in den Markt treten.

Brent Crude Öl-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

100,50 // 102,52 // 104,38 // 108,00 US-Dollar

Unterstützungen:

97,83 // 95,89 // 91,56 // 86,71 US-Dollar



Fazit

Ein konkretes Long-Investment kommt oberhalb von 100,50 US-Dollar langsam zum Tragen, wünschenswert wäre zur Bestätigung mindestens ein Anstieg über den 50-Tage-Durchschnitt. Infolgedessen könnte dann anschließendes Aufwärtspotenzial an 108,00 und darüber 114,79 US-Dollar freigesetzt werden. Als Anlageinstrument könnte hierzu beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VV0KCN zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance beliefe sich in diesem Fall auf 170 Prozent, Ziel des Scheins läge am Ende bei 22,45 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte den Bereich von 96,00 US-Dollar für den Fall eines anschließenden Pullbacks allerdings noch nicht übersteigen, woraus sich ein Stopp-Kurs im Schein von 3,66 Euro errechnen tut.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

VV0KCN

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

8,16 – 8,18 Euro

Emittent:

Vontobel

Basispreis:

92,19 US-Dollar

Basiswert:

Brent Crude Öl-Future

KO-Schwelle:

92,19 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

100,15 US-Dollar

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

22,45 Euro

Hebel:

12,3

Kurschance:

+ 170 Prozent

Quelle: Vontobel



Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Bank Vontobel Europe AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.