Brent Crude Öl: Abschlagsrisiken nehmen weiter zu

Trotz der Hoffnung auf eine sinkende Inflation und damit zukünftig moderatere Zinserhöhungen zeigen sich die Energiemärkte unter Druck, wie zu Beginn dieser Handelswoche zu beobachten war. Der Brent Crude Öl Future rutschte unter 80 USD ab und hat damit die Chance auf eine Fortsetzung einer seit Dezember letzten Jahres bestehenden Aufwärtsbewegung verpasst. Es drohen sogar neuerliche Jahrestiefs unter denen aus 2022.

Nachdem der Öl-Future bei 138,03 US-Dollar im März letzten Jahres den Höhepunkt kurz nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine erreicht hatte, setzte ein vernünftiger Konsolidierungskurs ein und drückte das schwarze Gold zunächst auf 100,00 US-Dollar, ab Sommer ging es dann weiter auf 75,16 US-Dollar bis Dezember letzten Jahres talwärts. Die letzten Monate über wurde die Zeit für eine zwischengeschaltete Erholungsbewegung genutzt, allerdings hat sich die Aufwärtsdynamik zuletzt wieder deutlich abgeschwächt und der Future ist im Zuge dessen unter 80,00 US-Dollar abgerutscht. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen Test der Jahrestiefs aus 2022, eine größere Unterstützung findet der Energieträger jedoch erst sehr viel tiefer.

Blick auf Notenbanken

Sicherlich dürften die beiden wichtigsten Notenbanken EZB und FED demnächst größere Beachtung bekommen, weil diese den Kurs der Wirtschaft bestimmen und damit direkten Einfluss auf die Energiepreise nehmen. Trotz der jüngsten Marktturbulenzen könnte aber durch die jüngsten Entspannungssignale für die Wirtschaft der Leitzins weniger stark angehoben werden und würde entsprechend die Preise stützen. Allerdings bewegt sich die Inflation immer noch auf einem vergleichsweise hohen Niveau, was einen restriktiven Kurs der Notenbanken unterstützt. Im Letzteren Fall könnte es unterhalb von 75,16 US-Dollar zu weiteren Abschlägen kommen, in diesem Fall auf die mittelfristig entscheiden Unterstützung um 65,80 US-Dollar. Eine positive Bilanz für Brent Crude Öl dürfte dagegen erst oberhalb des 200-Tage-Durchschnitts von 89,05 US-Dollar gezogen werden, dann würde wieder rasch die dreistellige Kursmarke von 100,00 US-Dollar in den Fokus rücken.

Brent Crude Öl-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

80,51 // 81,64 // 83,96 // 86,70 US-Dollar

Unterstützungen:

75,16 // 73,66 // 69,30 // 65,79 US-Dollar



Fazit

Um von einer höheren Wahrscheinlichkeit weiterer Rücksetzer auf 65,80 US-Dollar bei Brent Crude Öl zu profitieren, sollte mindestens ein Tagesschlusskurs unterhalb von 75,16 US-Dollar abgewartet werden. Dann könnte auch beispielshalber das mit einem Hebel von 7,8ausgestattete Open End Turbo Short Zertifikat WKN VU2SBD zum Einsatz kommen und würde insgesamt eine Renditechance von 100 Prozent ermöglichen. Ziel des Scheins läge bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee bei 20,14 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte jedoch den Bereich von 77,60 US-Dollar allerdings noch nicht unterschreiten, äquivalent würde sich im vorgestellten Schein ein Stopp-Kurs von 9,16 Euro ergeben. Auf jeden Fall dürften die Leitzinsentscheide der beiden Notenbanken für temporäre Turbulenzen an den Finanzmärkten sorgen.

Strategie für fallende Kurse



WKN:

VU2SBD

Typ:

Open End Turbo Short

akt. Kurs:

9,20 – 9,22 Euro

Emittent:

Vontobel

Basispreis:

87,26 US-Dollar

Basiswert:

Brent Crude Öl-Future

KO-Schwelle:

87,26 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

77,56 US-Dollar

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

20,14 Euro

Hebel:

7,8

Kurschance:

+ 100 Prozent

Quelle: Vontobel



Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Bank Vontobel Europe AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.