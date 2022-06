Brenntag legt nach Prognose zu: Tradingchance mit (Turbo)-Calls

Nachdem sich die Aktie des Chemikalien-Händlers Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0) nach ihrem Tief vom März 2022 bis zum 23.3.22 auf bis zu 76,62 Euro steigern konnte, bröckelte der Aktienkurs wieder ab und hält sich seit Anfang Juni zumeist innerhalb einer Handelsspanne von 68 bis 73 Euro auf. Nach der Erhöhung der Prognose für das laufende Jahr reagierte die Aktie mit einem 2-prozentigen Kursanstieg auf ihr aktuelles Niveau bei 72,40 Euro und zählt somit heute zu den besten DAX-Werten.

Nach der Erhöhung der Prognose bekräftigten Experten in den neuesten Analysen mit Kurszielen von bis zu 105 Euro ihre Kaufempfehlungen für die Brenntag-Aktie. Kann sich die Aktie der aktuellen Marktschwäche widersetzen und in den nächsten Wochen wieder das Zwischenhoch im Bereich von 76,60 Euro erreichen, dann könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte interessant sein.

Call-Optionsschein mit Strike bei 73 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Brenntag-Aktie mit Basispreis 73 Euro, Bewertungstag 12.9.22, BV 0,1, ISIN: CH1194131863, wurde beim Brenntag-Aktienkurs von 72,40 Euro mit 0,38 – 0,39 Euro gehandelt.

Erreicht der Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats zumindest wieder die Marke von 76,60 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,52 Euro (+33 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 67,916 Euro

Der HSBC-Open End Turbo-Call auf die Brenntag-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 67,916 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HG3T7R1, wurde beim Brenntag-Kurs von 72,40 Euro mit 0,48 – 0,49 Euro taxiert.

Wenn die Brenntag-Aktie in nächster Zeit auf 76,60 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,86 Euro (+76 Prozent) erhöhen – sofern die Brenntag-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 64,733 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Brenntag-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 64,733 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DW299N1, wurde beim Brenntag-Kurs von 72,40 Euro mit 0,77 – 0,78 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Brenntag-Aktie auf 76,60 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,18 Euro (+51 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Brenntag-Aktien oder von Hebelprodukten auf Brenntag-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek