Brenntag – Spezialchemie-Händler unterbewertet?

Die konjunkturellen Bremsspuren sind auch im Aktienkurs des Chemikalienhändlers Brenntag (DE000A1DAHH0) sichtbar: Nach einer Analyse der SG handelt der DAX-Wert mit einem deutlichen Abschlag zur Peer Group (KGV 2023er Schätzung: 11,2) – zu Unrecht, da sich insbesondere die Sparte Essentials (54 Prozent der Umsätze) als sehr resilient erwiesen hat. Brenntag arbeitet ohne eigene Fabriken und weist somit eine relativ geringe (Energie-)Preisabhängigkeit auf. Das Unternehmen kann Preiserhöhungen nahezu ad hoc weitergeben und von Skaleneffekten profitieren. Brenntag Specialties (41 Prozent der Umsätze) beliefert Spezialchemie-Kunden, die in den Wachstumsmärkten Ernährung, Pharma, Personal Care, Material Sciences, Wasseraufbereitung und Schmiermittel aktiv sind – insgesamt werden 150.000 Kunden in über 70 Ländern mit mehr als 10.000 Vorprodukten versorgt.

Discount-Strategie mit 7,2 Prozent Puffer (Dezember)

Mit dem Discounter von HSBC (ISIN DE000HG2X1F4) zum Preis von 65 Euro erhalten Anleger einen Puffer von 7,2 Prozent. Die Maximalrendite liegt bei 5 Euro oder 16,3 Prozent p.a., wenn die Aktie am 15.12.23 mindestens auf Höhe des Caps bei 70 Euro notiert, ansonsten gibt’s eine Aktie.

Discount-Strategie mit 13,9 Prozent Puffer (März)

Das Discount-Zertifikat der BNP Paribas (DE000PC0GAE7) bietet bei einem Preis von 60,30 Euro einen Puffer von 13,9 Prozent. Aus der Differenz zum Cap bei 65 Euro errechnet sich eine Chance von 4,70 Euro oder 11 Prozent p.a. Aktienlieferung, wenn die Aktie 15.3.24 unterhalb des Caps handelt.

Einkommensstrategie mit 10,8 Prozent p.a. Zinskupon (Juni)

Laufendes Zinseinkommen in Höhe von 10,8 Prozent p.a. generiert die Aktienanleihe der HVB mit der ISIN DE000HC48WC5; der Kaufkurs knapp unter pari resultiert in einer Effektivrendite von 11,1 Prozent p.a. Sollte die Aktie am 21.6.24 unterhalb des Basispreises von 68 Euro schließen (Puffer 3 Prozent), dann erhalten Anleger anstelle der Rückzahlung des Nominalbetrags die Lieferung von 14 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 68 Euro; Bruchteile in bar).

ZertifikateReport-Fazit: Das diversifizierte Geschäftsmodell eines der Weltmarktführer im Chemikalienhandel und die branchenunübliche Flexibilität im Pricing des Angebots macht die Aktie trotz Zyklik interessant – wer den Einstieg defensiv gestalten möchte, nutzt den Sicherheitspuffer der Zertifikate und profitiert bereits von einer Seitwärtsbewegung der Aktie.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Brenntag-Aktien oder von Anlageprodukten auf Brenntag-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen