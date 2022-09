Brenntag: Outside Reversal beim Chemiehandelsunternehmen möglich

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

Fundamentale Kennzahlen bei Brenntag (BNR) überzeugen. Jetzt in Outside Reversal einsteigen? Börsentäglich weitere coole Setups im Alphatrader-Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: BNR ISIN: DE000A1DAHH0

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Brenntag-Aktie ist im Zuge der allgemeinen Schwäche der Märkte deutlich unter die gleitenden Durchschnitte gerutscht und hat am Donnerstag die Tiefs der letzten Julitage unterschritten sowie ein Gap Down gegenüber dem Tief vom Vortag gebildet.

Chart vom 02.09.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 64.06 EUR

Meine Expertenmeinung zu BNR

Meinung:

Bekanntlich neigt die Börse zu Über- und Untertreibungen, so dass eine technische Gegenreaktion mittlerweile relativ wahrscheinlich erscheint. Hierfür sprechen auch die fundamentalen Kennzahlen des Weltmarktführers in der Chemiedistribution. Im zweiten Quartal stieg der Umsatz des Essener Unternehmens im Jahresvergleich um 45.9 Prozent und der Gewinn konnte sich sogar mehr als verdoppeln. Der vom seit 2020 amtierenden Vorstandschef Christian Kohlpaintner angestoßene Konzernumbau mit der Aufgabe einiger Standorte scheint Früchte zu tragen. Ein Schließen der oben genannten Kurslücke würde bedeuten, dass eine Annäherung an die gleitenden Durchschnitte wahrscheinlicher wird, so dass kurzfristige Long Trades lukrativ sein könnten. Trader sollten aber daran denken, die Gewinne vom Tisch zu nehmen, bevor es wieder nach unten geht. Unter das Tief vom Donnerstag sollte das Wertpapier aber keineswegs fallen, so dass ein Stopp Loss an dieser Stelle zu erwägen wäre.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in BNR.

Veröffentlichungsdatum: 02.09.2022

