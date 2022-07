Brenntag-Calls mit 85% Chance bei Kursanstieg auf 70 Euro

Die Aktie des Chemikalien-Händlers Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0), die noch vor einem Jahr im Bereich von 87 Euro notierte, bröckelte in den vergangenen Monaten permanent ab und verzeichnete am 14.7.22 bei 58,48 Euro ein neues 12-Monatstief. Allerdings konnte sich die Aktie in den darauf folgenden Tagen deutlich von diesem Tief nach oben hin absetzen. Bei der Erstellung dieses Beitrages wurde sie bei 65,05 Euro gehandelt.

Erfüllen sich die positiven Erwartungen der Experten von Goldman Sachs, die der Brenntag-Aktie wegen des starken Wachstumstrends trotz eines von 105 auf 99 Euro reduzierten Kursziels zum Kauf empfehlen, dann könnte sich die Erholung durchaus noch weiter fortsetzen. Kann die Aktie in den nächsten Wochen ihre Erholung zumindest auf 70 Euro ausweiten, dann könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte interessant sein.

Call-Optionsschein mit Strike bei 66 Euro

Der SG-Call-Optionsschein auf die Brenntag-Aktie mit Basispreis 66 Euro, Bewertungstag 16.9.22, BV 0,1, ISIN: DE000SH37WH3, wurde beim Brenntag-Aktienkurs von 65,05 Euro mit 0,32 – 0,33 Euro gehandelt.

Erreicht der Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats zumindest wieder die Marke von 76,60 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,51 Euro (+55 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 60,00 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Brenntag-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 60,00 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MD6H806, wurde beim Brenntag-Kurs von 65,05 Euro mit 0,53 – 0,54 Euro taxiert.

Wenn die Brenntag-Aktie in nächster Zeit auf 70 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,00 Euro (+85 Prozent) erhöhen – sofern die Brenntag-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 54,814 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Brenntag-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 54,814 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HR35JG8, wurde beim Brenntag-Kurs von 65,05 Euro mit 1,06 – 1,08 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Brenntag-Aktie auf 70 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,51 Euro (+40 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Brenntag-Aktien oder von Hebelprodukten auf Brenntag-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek