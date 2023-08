Brandkraut Öl: Nach Plan abgeprallt

Der Öl-Future der Nordseesorte Brent Crude ist wie erwartet an den Verlaufshochs aus 2018 um 86 USD zur Unterseite abgeprallt und vollzieht auf die vorausgegangene Aufwärtsbewegung nun eine regelkonforme Korrektur. Mit großen Schritten nähert sich der Rohstoff nun der ersten potenziellen Auffangmarke gelegen um den EMA 200.

Nachdem der Öl-Future Brent Crude um 71,40 US-Dollar eine Seitwärtsbewegung und damit einen Boden durch den Sprung über die für einen erfolgreichen Abschluss notwendige Triggermarke von 78,68 US-Dollar erfolgreich abgeschlossen hatte, folgte ein Kaufsignal mit Zielen an den Hochs aus 2018 bei 86,71 US-Dollar und einigen Peaks aus Anfang dieses Jahres. Dort ist der Future zur Unterseite abgeprallt und steuert nun auf den EMA 200 bei aktuell 82,50 US-Dollar zu. Gelingt bereits an dieser Stelle eine Stabilisierung und Wiederaufnahme der Kursrallye, könnte schon bald ein Ausbruchsszenario ins Haus stehen.

Fünf Tage in Folge Verluste

Kurzzeitig dürfte der EMA 200 durchaus zu einer temporären Stabilisierung beitragen, ein Bruch der Kursmarke von 61,69 US-Dollar würde jedoch weitere Begehrlichkeiten bärischer Marktteilnehmer mit einem Zielhorizont bei 78,68 US-Dollar wecken. Spätestens an dieser Stelle sollte eine Wiederaufnahme der Rallye gelingen, anderenfalls würde sich das mittelfristige Umfeld für Brent Crude Öl weiter eintrüben. Eine direkte Kehrtwende und Ausbruch mindestens über 89,00 US-Dollar würde dagegen mittelfristige Long-Signale mit Zielen bei zunächst 94,95 und darüber 99,52 US-Dollar aktivieren.

Brent Crude Öl-Future (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

84,34 // 85,22 // 86,07 // 86,71 US-Dollar

Unterstützungen:

82,50 // 81,69 // 80,81 // 79,70 US-Dollar



Fazit

Short-Positionen eignen sich in der übergeordneten Aufwärtsphase derzeit nicht, tendenziell sollten Investoren nach möglichen Bodenansätzen im Bereich des EMA 200 und darunter um 78,68 US-Dollar suchen. Dann könnte auch beispielshalber das mit einem Knock-Out von 75,04 US-Dollar versehene Open End Turbo Long Zertifikat WKN MB9CF5 unter der Annahme weiter steigender Preise bei Brent Crude Öl zum Einsatz kommen. Allein vom gegenwärtigen Niveau aus würde sich bei einem Anstieg an die Augusthochs von 88,05 US-Dollar orientierungshalber eine Renditechance von 60 Prozent ergeben, Ziel des Scheins läge in jedem Fall bei 11,69 Euro. Eine Verlustbegrenzung wird sich allerdings erst noch an den zu erwartenden Tiefständen orientieren müssen.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

MB9CF5

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

7,27 – 7,28 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Basispreis:

75,0415 US-Dollar

Basiswert:

Brent Crude Öl-Future

KO-Schwelle:

75,0415 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

83,21 US-Dollar

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

11,69 Euro

Hebel:

10,4

Kurschance:

+ 60 Prozent

Quelle: Morgan Stanley



Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.