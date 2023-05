Booking Holdings: Online-Reise-Plattform meldet 40 Prozent Umsatzwachstum in Q1!

Weitere Suchergebnisse zu "Booking Holdings":

Symbol: BKNG ISIN: US09857L1089

Rückblick: Bei den Reisen geht der Trend weiter in Richtung Online-Buchung. Booking Holdings ist hier die führende Plattform. Das Angebot des Unternehmens umfasst neben Hotelzimmer und Flugtickets auch Mietwagen, Pauschalreisen, Kreuzfahrten, sowie Aktivitäten an Kundenzielen und auch Reiseversicherungen. Die Booking-Aktie gehört zu den Gewinnern des heurigen Börsenjahres.

Meinung: Die Online-Reisebuchungs-Plattform konnte in Q1-2023 den Umsatz um 40 Prozent auf 3.78 Mrd. USD steigern. Unter dem Strich erwirtschaftete Booking Holdings, der Betreiber von Reiseseiten wie Kayak.com, Booking.com und OpenTable.com, ein Nettoergebnis von 266 Mio. USD nach einem Minus von 700 Mio. USD im Vorjahr. Das Buchungsportal dominiert den Reisesektor weiterhin. Die Menschen wollen nach Corona wieder Reisen, wovon Booking überproportional profitieren könnte. Der aktuelle Rücksetzer in den Bereich des EMA-50 nach der Zahlenveröffentlichung, könnte eine gute Einstiegsgelegenheit in die Aktie des Online-Reisebüros darstellen.

Chart vom 05.05.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 2569.30 USD

Setup: Für einen Einstieg wollen wir Stärke abwarten. Bei Kursen über 2651 USD könnte man eine Long-Position eröffnen. Die Absicherung ließe sich nach dem Entry unterhalb der Kerze von letztem Freitag vornehmen.

Meine Meinung zu Booking Holdings ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in BKNG

