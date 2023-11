Bondmarkt beruhigt sich

Der US-Arbeitsmarkt hatte sich zuletzt aufgrund der zunehmenden Konjunkturschwäche beruhigt, ähnlich schwach war die Wirtschaftsentwicklung zuletzt in China. Dort sanken im Oktober sowohl die Konsumenten- als auch die Erzeugerpreise im Jahresvergleich. In einem solchen Umfeld greifen Anleger zu Anleihen, so dass die langlaufenden US-Renditen von einem zuvor erreichten 17-Jahreshoch deutlich gefallen sind. Dennoch sind die Ergebnisse von US-Unternehmen im dritten Quartal besser als erwartet ausgefallen, konnten aber die Prognosen für das vierte Quartal nicht beflügeln. Sie fielen sogar leicht. Die sinkenden Renditen haben sich am stärksten auf die Technologieaktien ausgewirkt. Der Nasdaq legte im Vergleich zu den anderen großen US-Indizes mit mehr als 3 Prozent am deutlichsten zu.

Interessante Entwicklungen bei Einzelwerten:

Amazon

An der Spitze im Handel mit Auslandsaktien steht wie in der Vorwoche die Amazon-Aktie mit 243 ausgeführten Orders. Erst kürzlich hat Amazon seine Quartalszahlen veröffentlicht und dabei wieder einmal einen Milliardengewinn ausgewiesen. Doch der weltgrößte Onlinehändler sieht sich schweren Vorwürfen gegenüber. Sie kommen von der US-Branchenaufsicht FTC. Nach Angaben der US-Wettbewerbshüter soll Amazon mit einem geheimen Algorithmus zur Preisanpassung mehr als eine Milliarde Dollar zusätzlich verdient haben. Die Aktie konsolidierte in den vergangenen Tagen, konnte aber auf Wochensicht noch um 2,3 Prozent zulegen.

Microsoft

Die zweitmeistgehandelte Auslandsaktie der Woche ist Microsoft mit 210 Preisausführungen. Der Start ins neue Geschäftsjahr war Microsoft gelungen, wie die zuletzt veröffentlichten Quartalsergebnisse gezeigt haben. Der Software-Riese steigert den Erlös klar, den Gewinn aber noch deutlicher. Als Wachstumstreiber erwies sich erneut das boomende Cloud-Geschäft: Der Umsatz der Sparte Intelligent Cloud wuchs stärker als erwartet. Beim ebenfalls boomenden Thema Künstliche Intelligenz (KI) kann Microsoft mit seiner Beteiligung an OpenAI punkten. Die Firma ist nach wie vor Marktführer in diesem Bereich. Die Microsoft-Aktie legte in dieser Woche um mehr als 3 Prozent zu und notiert damit am Rekordhoch. Knapp hinter Apple ist Microsoft das zweitgrößte börsennotierte Unternehmen der Welt.

