Börsenjahr 2022 einfach abhaken

Heute geht ein von geopolitischen Krisen und einer auch geldpolitischen Zeitenwende geprägtes Börsenjahr zu Ende. Das Minus von zwölf Prozent für den Deutschen Aktienindex klingt auf den ersten Blick zwar enttäuschend, vor dem Hintergrund der ganzen Probleme hätte aber alles auch viel schlimmer kommen können. Für langfristig orientierte Anleger bleibt das Jahr 2022 deshalb nur ein kleiner Knick im Chart nach unten, während die Reise an der Börse in den kommenden Jahren weiter nach oben gehen dürfte.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Was Deutschland angeht, sind die 40 Blue Chips im internationalen Vergleich zwar nur noch ein Schatten ihrer selbst, denn wir sind erstmals nicht mehr unter den wertvollsten 100 börsennotierten der Welt vertreten. Überbordende Regulierung, fehlende Digitalisierung, nicht zuletzt die fragile Energiesituation und alles in allem schwierige Finanzierungsbedingungen dürften deutsche Aktien auch in den kommenden Jahren noch weiter ausbremsen, bevor sich das potenzielle Aufholpotenzial wieder entfalten kann.

Kurzfristig sollten die ersten sechs Monate des kommenden Jahres am Aktienmarkt schwierig bleiben, bevor eine erneute Wende in der Geldpolitik zum Einstieg in den Aktienmarkt blasen könnte. Solange der Zinstrend nach oben zeigt, dürften es allen voran die bereits 2022 verprügelten Technologieaktien schwer haben, wieder Tritt zu fassen. Für zukünftige Aktionäre, die jetzt über einen Einstieg nachdenken, könnten sich Korrekturen in den kommenden Monaten allerdings als gute Einstiegszeitpunkte erweisen. Entweder ein Sparplan oder die sogenannte Drittel-Regelung sind dabei der Schlüssel zum langfristigen Erfolg.