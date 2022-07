Börsenerfolg



Das Problem beim Trading:

Die meisten Trader setzen auf steigende Kurse, wenn der entsprechende Basiswert kurz davor ist einen Hochpunkt auszubilden. Der Markt dreht nach dem Einstieg kurze Zeit später in Gegenrichtung. Ebenfalls liegt es in der menschlichen Natur in der Nähe eines Tiefpunkts den Markt eine Spekulation auf noch tiefere Kurse einzugehen. Es wird zum falschen Zeitpunkt auf fallende oder steigende Kurse gesetzt.



Das Schlimme ist…:

Es kommt die Hoffnung hinzu, dass der Markt letzten Endes noch in die gewünschte Richtung läuft. Falsche Einschätzungen über den weiteren Marktverlauf lassen bei einer Verlustposition nur das Beste hoffen. Ein Stopp Loss um die Verluste begrenzen wird meistens nicht gesetzt. Als Entscheidungsquelle dienen zumeist unqualifizierte Meinungen. Neben den immensen Geld Verlusten, den folgenden familiären Problemen, panischen Verhalten und geringem Selbstwertgefühl, kommt zu all dem hinzu, dass das verlorene Geld zurückgewonnen werden muss, dieses mit einem zu hohen Hebel, sodass ein Totalverlust nicht zu vermeiden ist.



Was ist notwendig um dieses Problem zu lösen?

Notwendig ist die Positionierung an der Börse mit einer Handelsmethodik, einem Handelssystem zu dem Zeitpunkt, an dem das Momentum der Kurse die Marktbewegung aufrechterhalten wird.

Alternativ bei einer Umkehr des Börsen Momentums bietet sich mit derselben Handelsmethodik oder demselben Handelssystem bei einem Wechsel der Marktbewegungsrichtung eine frühzeitige Positionierung zu Beginn der jeweils neuen Marktbewegung an.



Die Lösung:

Der X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen bietet Ihnen eine solche Lösung. Die Trading Methodik, die dem X-Sequentials Trading Börsenbrief zugrunde liegt, basiert neben Erkennung von Kursmustern, auf dem Abzählen von Kursbalken ab einem Tiefpunkt (es werden sechs höhere Schlusskurde gezählt) oder Hochpunkt (es werden sechs tiefere Kursbalken gezählt).

Eine Spekulation auf steigende Kurse findet statt, wenn die Kurse Unterstützung oder Widerstand finden und dann eine Signalmarke überbieten oder unterbieten. Die Signalmarke für eine Long Position liegt immer 0,1 Punkte oberhalb des Hochs des sechsten Kursbalkens einer X-Sequentials Balkenanalyse (sechs höhere Schlusskurse). Die Signalmarke für eine Short Position liegt immer 0,1 Punkte unterhalb des Tiefs des fünften Kursbalkens einer X-Sequentials Balkenanalyse (sechs tiefere Schlusskurse). Dieses beinhaltet zudem die Projektion eines Kursziels (Sie finden eine Einführung in die X-Sequentials Balkenanalyse auf Technische-X-Analyse.de unter dem Menüpunkt "Tutorials"). Dieses ist die Grundlage eines simplen Algorithmus, der im X-Sequentials Trading Börsenbrief seit über 10 Jahren angewandt wird und dem Anspruch eines Handelssystems genügt.



Um erfolgreich an der Börse zu sein, ist daher ein Handelssystem notwendig!



Der Beweis: Vom 1.12.2012 bis zum 30.6.2022 wurden von Devin Sage im X-Sequentials Trading Börsenbrief 1170 Handelssignale veröffentlicht.

933 von diesen Handelssignalen waren Gewinner.

237 von diesen Handelssignalen waren Verlierer.

Somit waren 80 % der Handelssignale in einem Zeitraum von 10 Jahren und 6 Monaten profitabel.



X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen Performance Musterdepot Grafik: Aktuelle Kundenstimmen: Alle Ehre für Ihren erfahrenen Handel.

Vielen Dank, dass Sie es uns einfachen Menschen ermöglichen, auf diese Weise an der Börse zu handeln. Weiterhin viel Erfolg.

Respekt, super Leistung, Dankeschön.

Glückwunsch, super Trade, war dabei, vielen Dank,

Ich bin erst seit einem Monat Abonnent des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen und bin positiv überrascht. Dank Herrn Sage konnte ich innerhalb von zwei Handelstagen einen Gewinn von 1315 Euro verbuchen. auf das eingesetzt Kapital entspricht das einem Gewinn von 20%. Ich habe mich sehr gefreut und glaube das gefunden zu haben, was Ich ein Leben lang gesucht habe. Was Sie für Ihren Börsenerfolg benötigen sind konsistent profitable Handelssignale, die eine hohe Trefferquote besitzen. Manchmal muss man sich hinsetzen und an die Arbeit machen. Hierzu gehört, vergangene Fehler und ebenso vergangene Erfolge zu analysieren, um Muster ausfindig zu machen den sich Fragen anschließen wie " "Was wurde falsch gemacht?", "Wie kann ich diesen Erfolg/ diese Erfolge wiederholen" und "Was kann ich Zukunft besser machen?". Hat man es nicht mit Zufallsgewinnern zu tun, lassen sich mit dieser Vorgehebsweise klare Muster ausfindig machen. In Zukunft sind die Erfolgsmuster zu wiederholen und die Pleiten Muster zu vermeiden. Falls sie über keine profitable Handelsstrategie, ein profitables Handelssystem oder profitable Analysen verfügen, dann schließen Sie diese Lücke noch heute durch den X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen von Devin Sage! Tun Sie noch heute den nächsten und notwendigen Schritt zum Börsenerfolg! Werden Sie heute noch Leser/in des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen und genießen Sie zeitgleich die Vorteile von Chartanalysen, Kursprognosen und eines mechanischen Handelssystems.



Der X-Sequentials Trading Börsenbrief beinhaltet nachfolgende Märkte:

Sie erhalten den X-Sequentials Trading Börsenbrief per Email.

Zusätzlich erhalten Sie einen Zugang zum Lesebereich.

Dort können Sie auf jede Ausgabe Ihre Börsenbriefs zugreifen-



Werden Sie heute noch Leser/in und erhalten Sie die neuen, aktuellen und profitabelsten Analysen, Prognosen und Handelssignale für die Indizes, Zinsmärkte, Forex, und Rohstoffe (Commodities)!



Sie zahlen für 12 Monate Top Information nur 499 Euro.

Bei der flexiblen, monatlichen Option zahlen Sie nur 99 Euro.

