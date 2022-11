Die Börsenampel bleibt noch auf Gelb

Auch wenn der Deutsche Aktienindex gestern über der 200-Tage-Linie geschlossen hat, wäre es verfrüht, nun schon das Ende des Bärenmarktes auszurufen. Zwar ist es gut möglich, dass der Markt nach Entspannungssignalen von der Inflationsfront in Form der Verbraucherpreise aus den USA morgen zum großen Sprung nach oben ansetzt. Genauso gut ist es möglich, dass die begrenzte Macht der Demokraten in den USA nach den Zwischenwahlen und auf der anderen Seite ein Ausbleiben der „roten Welle“ für eine eher positive Tendenz an der Wall Street sorgt, die auch den DAX mit nach oben zieht. Es kann aber auch ganz anders kommen. Und für diesen Fall ist es unglücklich, dass sich der DAX gerade mit einer massiven Widerstandszone auseinandersetzen muss. Kommt der Index hier nicht weiter, drohen nach einer 15-Prozent-Rally jede Menge Gewinnmitnahmen. Noch bleibt daher die Börsenampel auf Gelb.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Rot sieht dagegen die Krypto-Börse FTX, die einen Hilferuf an den größeren Konkurrenten Binance gesendet hat. Die gemeldeten Liquiditätsprobleme könnten auch den Aktienmarkt mit Verzögerung treffen, wenn Anleger gezwungen sind, das Minus und eventuelle Margin-Calls in Bitcoin und Co. durch andere Verkäufe auszugleichen. Der Mutter aller Kryptowährungen droht unter 17.900 US-Dollar der totale Ausverkauf. Da liegt die letzte Unterstützung, das Tief aus dem Juni dieses Jahres. 10.000 Dollar wären dann das nächste Ziel auf dem Weg nach unten.

Das Minus in der Commerzbank-Aktie heute Morgen geht ganz klar auf das Konto der polnischen Tochter M-Bank, deren Belastungen sich im dritten Quartal auf 750 Millionen Euro summierten. Denn das hauseigene Geschäft der Commerzbank läuft dank gestiegener Zinsen und einer starken Firmenkundensparte weiter mehr als rund, weshalb auch das Gewinnziel für das Gesamtjahr von mehr als einer Milliarde Euro keine große Herausforderung mehr sein dürfte. Löst sich in den nächsten Monaten noch die Bremse aus dem Geschäft in Polen, hätte auch die Aktie weiteres Aufwärtspotenzial.