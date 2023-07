Börsen-Visite: Wachsende Menschheit investiert mehr in Gesundheit

Die Weltbevölkerung wächst unaufhaltsam. Die Menschen erfreuen sich am steigenden Wohlstand und sie werden auch dank immer besserer Medizin älter. Die dadurch steigende Nachfrage fordert global betrachtet zwar die Gesundheitssysteme heraus, eröffnet aber auch viele Möglichkeiten für Unternehmen und die Geldanlage. Das zeigt unsere Börsen-Visite anlässlich des Weltbevölkerungstags am 11. Juli.

Der demographische Wandel verstärkt den Megatrend Gesundheit. Die Zahlen sind enorm: Seit November 2022 leben rund acht Milliarden Menschen auf der Erde, in einigen Jahrzehnten werden es über 10 Milliarden. Indien wird bereits 2023 zum bevölkerungsreichsten Land der Welt, schätzt der UN-Bevölkerungsfonds UNFPA. Auch die Lebenserwartung steigt stetig: Von den Menschen, die heute in Deutschland geboren werden, wird im Schnitt voraussichtlich jeder Zehnte 100 Jahre alt. Sie alle brauchen und erwarten eine immer bessere medizinische Versorgung. Wo liegen hier die Schwerpunkte und was bedeutet das für die Gesundheitswirtschaft?

Die vielen Seiten des Booms

Bereits heute sind rund 60 % der Weltbevölkerung in Asien zu Hause, wo der Gesundheitsmarkt am stärksten wächst. Afrika stellt rund 18 % der Weltbevölkerung. Danach folgen Europa mit etwa 10 % und Lateinamerika mit rund 8 % der Weltbevölkerung. Der weltweit größte Gesundheitsmarkt sind die USA. In Afrika hat Ägypten die Nase vorn, in Lateinamerika Brasilien und in Europa Frankreich. Das Wachstum geht gerade in Schwellenländern mit steigendem Wohlstand und einer wachsenden Mittelschicht einher, die die Nachfrage nach Gesundheitsleistungen ankurbeln. Dort werden Prognosen zufolge im Jahr 2050 über 80 % der Weltbevölkerung leben. Jeder Zweite wohnt heute in urbanen Räumen, Tendenz weiter steigend. Damit werden immer mehr Menschen Bedarf und Zugang zu Gesundheitsleistungen und -produkten haben.

Welche Gesundheitsbereiche sind dafür prädestiniert?

Gefragt sind Unternehmen, die sowohl Innovationen als auch die Effizienz im Gesundheitsbereich vorantreiben. Innovation und Effizienz sind denn auch entscheidende Triebfedern für die Entwicklung des Gesundheitsmarktes. Naheliegend erscheint dabei vor allem der Blick auf die Medikamentenentwicklung. Doch das allein wäre zu kurz gedacht. Die großen Pharmakonzerne sind mit einem Anteil von über 40 % zwar das Schwergewicht im Aktienindex MSCI World Health Care. Doch dabei sind zum Beispiel kleinere und besonders innovative Biotechnologie-Pioniere noch nicht berücksichtigt. Zudem machen Medikamente zum Beispiel in den USA nur rund 8 % der Gesundheitsausgaben aus. Aus Anlageperspektive sind daher auch Unternehmen interessant, die an den anderen 80 % des Marktes partizipieren können. Und diese sind auf breiter Ebene in vielen Bereichen zu finden. Dazu gehören neben Medizintechnik-Unternehmen auch vielfältige Dienstleistungsunternehmen aus Bereichen wie Versicherungen, Handel, Logistik, Kliniken, Infrastruktur oder dem besonders dynamischen Sektor der digitalen Medizin.

Wachstum und Stabilität in einem

Der globale Gesundheitsmarkt ist gemessen an der Marktkapitalisierung mittlerweile etwa 10 Billionen US-Dollar groß und macht je nach Region etwa 12 % der Wirtschaftsleistung aus. Der Spitzenreiter USA liegt bei knapp 18 %. Das Aufholpotential der Emerging Markets ist dabei sehr groß. Die Ausgaben in Prozent des BIP liegen hier noch im einstelligen Bereich und dürften mit zunehmendem Wohlstand deutlich steigen, auch beim BIP-Anteil. Die WHO-Prognose für das weltweite Wachstum des Gesundheitssektors bis 2030 liegt bei 5,9 % p.a., im Digital-Health-Sektor wird mehreren Studien zufolge sogar ein deutlich zweistelliges Wachstum erwartet. Durch die hohe Bedeutung von Gesundheit ist die Nachfrage relativ stabil und weitgehend unabhängig von Konjunkturzyklen. Das lanciert Gesundheit zu einer Konstante abseits von Inflationssorgen und makroökonomischen Unsicherheiten.



Alle OECD-Länder. Quelle: OECD Health at a Glance, eigene Berechnungen, Datenabfrage August 2022.

Healthcare-Aktien – Chancen für die Geldanlage?

Investitionsgelegenheiten bieten sich zum Beispiel bei Aktien von Unternehmen, die Medikamente und Therapien für spezifische Krankheiten entwickeln, die in die Digitalisierung des Gesundheitswesens investieren oder in Schwellenländern expandieren. Eine tragende Säule für die Entwicklung des Gesundheitsmarktes ist die technische Revolution, die telemedizinische Anwendungen und Künstliche Intelligenz – z.B. bei der Entwicklung neuer Wirkstoffe, in der Diagnostik oder im Gesundheitsmanagement – zu festen Bestandteilen des Gesundheitsmarktes werden lässt. Sie ist es letztlich auch, die die Herausforderungen, denen der Gesundheitsmarkt gegenübersteht, mutig entgegentritt. Denn diese sorgt für mehr Effizienz und somit dafür, dass Gesundheit weiterhin ein bezahlbares Gut bleibt.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Investitionen in Gesundheitsaktien auch mit Risiken verbunden sind. So kann sich die Entwicklung von Medikamenten und Therapien als sehr langwierig und teuer erweisen. Darüber hinaus können unerwartete Nebenwirkungen von Medikamenten oder Therapien zu einem starken Rückgang der Aktienkurse führen. Daher ist eine fachliche Expertise bei der Aktienauswahl von großem Vorteil. So stehen neben Einzelaktien Investorinnen und Investoren der Weg über Fondslösungen offen, die zum Beispiel auf eine breite Streuung über unterschiedliche Teilbereiche und Länder der Gesundheitsbranche achten.