Boeing: Von einer Krise in die nächste

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058 / Kürzel: BA

Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

Short Cut:

Das Wertpapier hat in den letzten Handelswochen deutlich an Substanz verloren. Der Konzern hat in den letzten Monaten eine Reihe von Negativnachrichten verdauen müssen. Entsprechend hat die Aktie gelitten. Wo sind charttechnisch die nächsten Unterstützungen, an denen sich das Wertpapier fangen kann?

Fundamentaldaten:

aktueller Preis:167,50 EUR

Marktkapitalisierung: 101,33 Mrd. EUR

Umsatz 2023: 77,79 Mrd. USD

Eigenkapitalquote: - 12,57 %

KGV 2024*: 56,95 %

4 Wochen Performance: - 7,65 %

Bewertung: leicht überbewertet

Div. Rendite 2024*: 0,00 %

Branche: Luft- und Raumfahrt

* Prognose

Parkettgeflüster:

Der Konzern stolpert von einer Krise in die nächste. Insbesondere das Boeing 737-8 Max Flugzeug hat seit der Markteinführung immer wieder für negative Schlagzeilen gesorgt. Waren es Softwarefehler, die zu Abstürzen geführt haben oder mangelhaftes Qualitätsmanagement, Boeing scheint die Probleme nicht in den Griff zu bekommen. In dieser Woche wurde publik, dass es nach wie vor massive Probleme bei Einhaltung von Qualitätsvorschriften gibt. Die amerikanische Unfallermittlungsbehörde NTSB führte aus, dass es keine Dokumentation zu den Arbeiten gibt, die das herausgerissenen Rumpfteil betreffen, das ein fast neues Flugzeug vor einigen Wochen beim Steigflug verloren hat. Üblicherweise werden im Flugzeugbau Arbeitsschritte ausführlich dokumentiert.

Die Probleme bei diesem Flugzeugtyp machen sich auch bei den Auslieferungen bemerkbar. Der Konzern hat im Februar nur 17 Maschinen dieses Typs ausgeliefert. Im Januar waren es noch 25 Stück gewesen. Über alle anderen Flugzeugtypen lieferte der Konzern im Februar 27 Maschinen aus. Der Auftragseingang belief sich im Februar aus 15 neue Maschinen, davon 10 vom Typ 737-Max. Zugleich wurden drei Maschinen storniert. In den letzten Wochen wurde auch bekannt, dass United Airlines, ein Großkunde von Boeing, einen Wechsel von Boeing zu Airbus erwägt. Dies betrifft insbesondere den Typ 737, der gegen den A321 ausgetauscht werden könnte.

Im Vergleich dazu hat Airbus im Februar 49 Maschinen ausgeliefert und kommt damit auf 79 Maschinen in den ersten beiden Monaten dieses Jahres.

Die Aktie hat von Mitte 2023 bis Anfang November letzten Jahres deutlich nachgegeben, konnte sich dann fangen und dynamisch und nachhaltig steigen. Kurz vor Weihnachten 2023 hat das Wertpapier ein Hoch bei 267,28 US-Dollar formatiert. Von hier aus ging es aber noch schneller wieder abwärts. Mehr oder weniger die gesamten Gewinne seit November 2023 wurden in den letzten Handelswochen wieder abgegeben.

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich die Aktie im Herbst 2023 problemlos über alle drei Durchschnittslinien schieben und nachfolgend an der 20-Tage-Linie (aktuell bei 199,78 US-Dollar) aufwärtslaufen konnte. Im Chart ist aber auch erkennbar, dass keine Linie dem Wertpapier im Zuge der Rücksetzer eine relevante Unterstützung gegeben hat. An der 50-Tage-Linie (aktuell bei 210,46 US-Dollar) konnte sich der Anteilsschein kurz stabilisieren, danach ging es weiter abwärts unter die 200-Tage-Linie (aktuell bei 213,96 US-Dollar), unter der sich die Aktie dann auch etabliert hat. Ab Anfang Februar 2024 ging es an der 20-Tage-Linie abwärts, in dieser Handelswoche wurde der Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verbindlich aufgegeben.

Das Tageschart ist angeschlagen und bärisch zu interpretieren. Solange die Aktie unter der 20-Tage-Linie notiert, solange könnte es weiter abwärts in Richtung der 176,25 US-Dollar gehen. Hält diese Marke auf Tagesschluss nicht, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die an die 160,18 US-Dollar bzw. bis an die 120,83 US-Dollar gehen könnten. Die 20-Tage-Linie als auch die 50-Tage-Linie haben die 200-Tage-Linie von oben durchlaufen, was den bärischen Gesamteindruck des Tagescharts weiter verstärkt.

Sollte sich die Aktie erholen können, so könnte dies zunächst bis an die 20-Tage-Linie erfolgen. Gelingt es dem Wertpapier sich über diese Linie zu schieben, so müsste auch noch die 50-Tage-Linie und nachfolgend die 200-Tage-Linie genommen werden, um wieder Perspektive auf der Oberseite zu haben. Ob sich diese Bewegung an und über die 200-Tage-Linie in den kommenden Handelswochen einstellt bleibt abzuwarten.

Einschätzung Tageschart, Prognose: bärisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Das Tageschart ist aktuell angeschlagen. Solange sich die Aktie unter der 20-Tage-Linie aufhält, sind weitere Abgaben denkbar. Entspannen würde sich das Chartbild erst dann ein wenig, wenn der Move über die 200-Tage-Linie bzw. die 50-Tage-Linie abgebildet ist.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass sich Aktie in den letzten Handelswochen im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 195,53 US-Dollar) / SMA50 (aktuell bei 199,01 US-Dollar) seitwärts bewegt hat, den Kontakt zu diesen Linien in den letzten Handelstagen verloren hat. Das Wertpapier notiert aktuell verbindlich unter diesen beiden Durchschnittslinien.

Gelingt es der Aktie eine Erholungsbewegung abzubilden, so könnte die Aufwärtsbewegung zunächst an die SMA20 und nachfolgend an die SMA50 gehen. Im Chart ist erkennbar, dass die SMA50 bei den letzten Bewegungen ein Brett gewesen ist- Somit könnte diese Linie durchaus angelaufen werden, sollten sich größere Erholungen einstellen, es bleibt aber abzuwarten, ob es das Wertpapier auch schafft, sich über diese Linie zu schieben, wobei es nicht damit getan ist, diese Linie anzulaufen und zu überqueren, sondern der Anteilsschein muss sich auch darüber festsetzen. Erst wenn das gelingen ist könnte es weiter aufwärts an die SMA200 (aktuell bei 221,35 US-Dollar) gehen.

Solange das Wertpapier aber unter der SMA20 notiert, solange ist damit zu rechnen, dass sich weitere Abgaben einstellen könnten, die die Anlaufziele erreichen könnten, die in der Tagesbetrachtung Erwähnung gefunden haben.

Einschätzung 4h Chart, Prognose: bärisch

Die Aktie kann sich, sollten sich Erholungen einstellen, zunächst bis in den Bereich der SMA20 bzw. der SMA50 schieben. Solange das Wertpapier unter der SMA20 notiert, solange ist der Fokus auf der Unterseite zu suchen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 65 %

Widerstände

186,22

194,53

195,03

199,01

199,78

202,42

210,46

213,96

221,35

223,00

248,09

Unterstützungen

176,51

127,97

120,83

113,03

