Boeing: Supportzone erreicht!

Seit Anfang August 2017 hat der Kursverlauf von Boeing deutlich gegenüber Airbus verloren. Aktuell liegt jener von Boeing mit 12 Prozent im Minus, wogegen Airbus trotz Coronakrise um knapp 84 Prozent gestiegen ist. Kann Boeing wieder an alte Zeiten anschließen, hat der Flugzeugbauer ein beträchtliches Potenzial für Kurssteigerungen.

Die weltweit größte Luftfahrtmesse auf dem Militärflughafen Le Bourget bei Paris findet in diesem Jahr erstmals seit der Pause durch die Corona-Pandemie 2021 wieder statt. Die Nachfrage nach neuen Flugzeugen ist mit der Erholung des Luftverkehrs von der Pandemie-Krise hoch. Doch die Flugzeugbauer kämpfen mit massiven Lieferschwierigkeiten, vor allem wegen Teile- und Personalmangels und Kostenanstieg bei ihren Zulieferern. Die Niederlage aus Sicht von Boeing stellt die rekordverdächtige Bestellung der indischen Airline IndiGo im Umfang von 500 Exemplaren des Musters Airbus A-320 dar. In der Zivilluftfahrt scheint Airbus Boeing überflügelt zu haben. Das militärische Standbein ist bei Boeing jedoch deutlicher ausgeprägt. Hier spielen Drohnensysteme für verschiedenste Anwendungen eine wachsende Rolle.

Zum Chart

Die ungleiche Auftragsvergabe in Le Bourget zugunsten Airbus spiegelte sich gestern auch im Kursverlauf wider. Das Papier von Boeing verlor intraday gute 3 Prozent, wohingegen Airbus ein Plus von rund 0,41 Prozent gegen den Markttrend verzeichnen konnte. Damit ist der Aktienkurs von Boeing wieder in die Widerstandszone zwischen 195,85 und 215,32 US-Dollar eingetaucht. Ohne einen exogenen Schock sollte der Kurs diese Zone nicht nachhaltig unterschreiten. Im übergeordneten Bild ist der Aktienkurs von Boeing noch über 100 Prozent vom All Time High bei 444,50 US-Dollar vom 4. März 2019 entfernt. Die beiden durch einen Konstruktionsfehler abgestürzten Boeings 737 Max im Oktober 2018 und März 2019 lasteten weniger auf dem Aktienkurs als der Beginn der Corona-Pandemie. Hier wurden in den ersten Tagen der Pandemie knappe 75 Prozent an Marktkapitalisierung vernichtet. Airbus erging es nicht viel anders, dennoch sorgten Qualitätsprobleme in Boeings Produktionsablauf für eine weitaus schlechtere Kursentwicklung. Kann Boeing an die Zeit vor der Pandemie anschließen, hat der Kurs auch ein höheres Potenzial, sich zu erholen.

Boeing Company (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

222,79 // 242,08 US-Dollar

Unterstützungen:

196,06 // 171,47 US-Dollar



Fazit

Es scheint, dass Boeing bei der Luftfahrtmesse in Le Bourget gegenüber Airbus ins Hintertreffen geraten ist. Dennoch hat der Kurs von Boeing Aufholpotenzial.

Mit einem Open End Turbo Long (WKN VU2DH4) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Boeing-Aktie in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel von 3,67 profitieren. Das Ziel sei bei 244,08 US-Dollar angenommen (8,17 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 27 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 193,01 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 3,49 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,5 zu 1.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

VU2DH4

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

5,27 – 5,29 Euro

Emittent:

Vontobel

Basispreis:

156,45 US-Dollar

Basiswert:

Boeing Company

KO-Schwelle:

156,45 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

212,37 US-Dollar

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

8,17 Euro

Hebel:

3,67

Kurschance:

+ 52 Prozent

Quelle: Vontobel



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Bank Vontobel Europe AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.