Boeing: Quartalszahlen überraschen positiv!

Die Aktie des US-Flugzeugbauers hat sich in den vergangenen Monaten in engen Bahnen seitwärts bewegt. Nun hat das Unternehmen mit der Vorstellung der Zahlen zum abgelaufenen Quartal positiv überrascht. Ist damit der Startschuss zur Wiederaufnahme der Rally gefallen, die kurz nach dem Jahreswechsel unterbrochen wurde?

Der US-Flugzeugbauer hat im abgelaufenen Quartal aufgrund von Problemen in den Lieferketten, den gestiegenen Kosten für ein militärisches Trainingsflugzeug sowie anderer Sonderposten einen Verlust in Höhe von 149 Mio. US-Dollar ausgewiesen. Die Aktie zeigte nach der Präsentation der Zahlen dennoch klar nach oben. Hintergrund ist, dass die Anleger noch mit einem größeren Verlust gerechnet hatten. Damit hat die Aktie die Seitwärtstendenz der letzten Monate klar nach oben verlassen und sollte zunächst weiter aufwärts tendieren. Positiv wirkte sich im zweiten Quartal auch die Zahl der Flugzeugauslieferungen aus, womit der Erlös im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 18 Prozent nach oben geklettert ist. Hierbei war im Vorfeld von einem schlechteren Ergebnis ausgegangen worden. Die positive Überraschung hat die Aktie entsprechend dynamisch nach oben getrieben, womit die Konsolidierung der letzten Monate beendet wurde. Damit richtet sich der Blick auf die Unterstützungen und Widerstände, welche seit 2018 markiert wurden.

Zum Chart

Die Aktie hat sich seit dem Jahreswechsel in einer seitwärts gerichteten Tendenz zwischen rund 192 US-Dollar auf der Unter- und ca. 224 US-Dollar auf der Oberseite bewegt. Dabei wurde der im vergangenen Oktober gestartete Aufwärtstrend unterbrochen. Im Zeitraum zwischen Oktober 2022 und Anfang Januar 2023 konnte der Titel um fast 80 Prozent nach oben klettern, so dass eine Konsolidierung wahrscheinlich war. Mit dieser hat der Kurs die noch zu Beginn des Jahres vorhandene Überhitzung komplett abgebaut, womit aktuell ein attraktives Umfeld für eine Wiederaufnahme der unterbrochenen Rally vorliegt. Mit dem Ausbruch nach oben infolge der positiv aufgenommenen Quartalszahlen hat die Aktie bereits ein erstes Signal für einen weiteren Anstieg generiert. Diese sollte den Titel zunächst bis in die Region um 260 US-Dollar führen. Würde auch dieser Widerstand überwunden, richtet sich der Blick auf den Bereich um 320 US-Dollar, welcher sich 2018 und 2019 mehrfach als Unterstützung erwiesen hat.

Boeing (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

260,15 // 324,56 US-Dollar

Unterstützungen:

208,00 // 202,43 US-Dollar



Fazit

Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Airbus-Aktie bis auf 320 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN MB6MRE) überproportional mit einem Omega von 4,53 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 29,97% und dem Ziel bei 320 US-Dollarr (8,80 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 29.09.2023 eine Rendite von rund 190% zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 207 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 49% beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 4,0 zu 1, wenn bei 207 US-Dollar (1,50 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

MB6MRE

Typ:

Call-Optionsschein

akt. Kurs:

2,87 - 2,93 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Basispreis:

235,00 US-Dollar

Basiswert:

Boeing

akt. Kurs Basiswert:

233,28 US-Dollar

Laufzeit:

21.06.2024

Kursziel:

8,80 Euro

Omega:

4,53

Kurschance:

+ 180 Prozent

Quelle: Morgan Stanley



