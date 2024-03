Boeing: Bullischer Keil aufgelöst

Nach mehreren verheerenden Sicherheitsvorfällen der bekannten Problemmaschine 737 MAX und damit einhergehenden Kursstürzen der Boeing-Aktie scheint sich unter Investoren zuletzt wieder ein Fünkchen Hoffnung breitgemacht zu haben, das Wertpapier versucht sich aus einer seit Jahresanfang andauernden Konsolidierung zur Oberseite zu lösen und könnte nach charttechnischer Lesart damit Erfolg genießen.

Nach mehreren Sicherheitsvorfällen und Beinahe-Unfällen hat die US-Luftfahrtbehörde FAA Untersuchungen angeordnet und schwere Mängel bei der Qualitätssicherung bei Boeing festgestellt. Der Flugzeugbauer gelobte Besserung, scheinbar greifen diese Maßnahmen und lassen Anleger in der Aktie wieder zugreifen.

Aus technischer Sicht war es nur ganz kurz gelungen aus einem seit März 2021 bestehenden Abwärtstrend auf 276,54 US-Dollar zu springen, nur wenig später stützt die Aktie in den vorherigen Abwärtstrend zurück. Im Bereich von 200,00 US-Dollar scheint sich jedoch eine vielversprechende Trendwendeformation durchzusetzen, die in Form eines bullischen Keils daherkommt.

Käufer müssen noch überzeugen

Obwohl ein Ausbruch aus dem rot gekennzeichneten Keil auf Tagesbasis zur Wochenmitte gelungen ist, müssen jetzt unbedingt Anschlusskäufe mindestens an den Widerstandsbereich von 217,20 US-Dollar her. Erst anschließend würde sich das Bild zugunsten der Bullen drehen, Kursgewinne darüber könnten einen erneuten Test des seit 2021 bestehenden Abwärtstrends um 234,15 US-Dollar herbeiführen. Aber erst oberhalb der Dezemberhochs dürfte sich das Chartbild mittelfristig für einen Kursanstieg in Stellung bringen. Bleibt ein derartiges Szenario aus und das Boeing-Papier fällt unter 197,15 US-Dollar zurück, müssten sich Investoren um weitere Abschläge sorgen, diese könnten auf 192,68 und darunter 185,55 US-Dollar talwärts reichen.

Boeing Co. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

208,10 // 210,86 // 215,26 // 217,20 // 222,07 // 228,28 US-Dollar

Unterstützungen:

199,49 // 197,15 // 193,40 // 190,97 // 185,26 // 181,22 US-Dollar



Fazit:

Insgesamt wird weiter hohe Vorsicht bei Boeing angemahnt, oberhalb von 209,80 US-Dollar könnte der erste markanten Widerstandsbereich um 217,20 US-Dollar angesteuert werden, darüber schließlich der laufende Abwärtstrend um 234,15 US-Dollar. Um die bestmögliche Rendite aus dem Szenario zu holen, könnte beispielshalber das zeitlich unbeschränkte Open End Turbo Long Zertifikat WKN DJ6KTK zum Einsatz kommen. Rechnerische Kursziele ergeben sich entsprechend der Zielmarken bei 2,15 und 3,73 Euro für den Schein, eine Verlustbegrenzung sollte den 50-Tage-Durchschnitt bei 203,51 US-Dollar allerdings nicht überschreiten. Hieraus würde sich im Zertifikat ein entsprechender Stopp-Kurs von 0,91 Euro ergeben. Die Gesamtrenditechance beliefe sich am Ende auf 175 Prozent.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

DJ6KTK

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

1,23 - 1,31 Euro

Emittent:

DZ Bank

Basispreis:

194,2654 US-Dollar

Basiswert:

Boeing Co.

KO-Schwelle:

194,2654 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

207,00 US-Dollar

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

3,73 Euro

Hebel:

14,6

Kurschance:

+ 175 Prozent

Börse Frankfurt



