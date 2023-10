Boeing: Aktie schwimmt gegen den Strom!

Boeing hat die letzten Jahre einige Probleme verdauen müssen und notiert mit rund 57 Prozent unter dem All Time High. Dabei hat der US-Flugzeugbauer eine Verlustserie vom Jahr 2019 bis 2023 hingelegt und plant erst wieder im Jahre 2024 mit einem Gewinn. Die gröbsten Probleme scheinen jedoch gelöst.

Die Luftfahrtbranche hat mit einem Lieferkettenproblem zu kämpfen. Sowohl bei Boeing als auch bei Airbus wurden gefälschte Teile in bestimmten Triebwerken verbaut. Der britische Händler AOG Technics hat Ersatzteile für Flugzeugmotoren mit gefälschten Zulassungsdokumenten in Umlauf gebracht. Ob das unwissend oder mit Absicht geschah, ist bisher nicht geklärt. In Großbritannien wurde aber mittlerweile ein Verfahren gegen AOG Technics eingeleitet. AOG hat erklärt, mit den Ermittlungsbehörden zusammenarbeiten zu wollen. Weiters hat Boeing mit Lieferschwierigkeiten bei einer Bestellung von Ryanair zu kämpfen. Statt mit 27 neuen Boeing 737 muss sich die Fluglinie einstweilen mit 14 Maschinen in der Zeitspanne von Oktober bis Dezember 2023 begnügen. Bei Ryanair kommt es dadurch ab Ende Oktober zu Flugausfällen.

Zum Chart

Der jüngste Kursverlauf der Boeing-Aktie weist ein ausgeprägtes Momentum nach unten aus. Vom partiellen Hoch bei 243,10 am 1. August 2023 hat der Kurs bis dato um rund 22 Prozent nachgegeben. Dennoch zeigte die Aktie gestern in einem schwachen Börsenumfeld Stärke und ging mit einem Plus von 0,60 Prozent aus dem Handel. Die oben im Text skizzierten Probleme lasten auf dem Kurs, der aktuell mit 188,99 US-Dollar um 58 Prozent unter dem All Time High vom 1. März 2019 bei 446,01 US-Dollar notiert. Doch die gröbsten Probleme scheinen überwunden, nachdem mit dem Jahr 2024 wieder ein Gewinn pro Aktie von 6,46 US-Dollar erwartet wird. Für 2025 wird sogar mit einer Gewinnsteigerung auf 10,61 US-Dollar gerechnet. Dabei fällt das erwartete KGV 2025 auf 17,08 und liegt damit in einer Linie mit den KGVs der Jahre 2014 bis 2018. Charttechnisch könnte sich das aktuelle Momentum abschwächen und einen Boden ausbilden, nachdem der Kurs gerade den Support bei 196,06 US-Dollar testet.

Boeing Company (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

196,06 // 222,79 US-Dollar

Unterstützungen:

171,47 // 157,79 US-Dollar



Fazit

Mit einem Open End Turbo Long (WKN ME12AN) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Boeing-Aktie in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,48 profitieren. Das Ziel sei bei 222,79 US-Dollar angenommen (8,36 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 29 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 171,95 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 3,50 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,6 zu 1.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

ME12AN

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

5,19 – 5,20 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Basispreis:

135,29 US-Dollar

Basiswert:

Boeing Company

KO-Schwelle:

135,29 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

188,99 US-Dollar

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

8,36

Hebel:

3,48

Kurschance:

+ 55 Prozent

Quelle: Morgan Stanley



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.