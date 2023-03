Boeing: die Aktie ist startklar für den Bounce!

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Symbol: BA ISIN: US0970231058

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des Flugzeugherstellers konnte im den letzten sechs Monaten rund 32 Prozent zulegen. Der Rücksetzer vom Pivot-Hoch zum 50er-EMA könnte – sofern der Gesamtmarkt etwas Rückenwind liefert – eine gute Startrampe für einen Bounce darstellen.

Chart vom 10.03.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 203.07 USD

Meine Expertenmeinung zu BA

Meinung: Boeing hatte im Geschäftsjahr 2021/22 zum vierten Mal in Folge rote Zahlen abgeliefert. Ursachen waren Corona mit dem Brachliegen des Luftverkehrs, das Desaster um den 787 Dreamliner und technische Probleme in der Rüstungssparte. Ausgerechnet während des Ukraine-Krieges hatten ein Tankflugzeug für die US-Luftwaffe, eine Tarnkappendrohne, die Präsidentenmaschine Air Force One und ein Schulflugzeug für negative Schlagzeilen gesorgt. Die Tatsache, dass die US-Flugaufsicht die Auslieferung der 787 Dreamliner jetzt wieder gestattet, dürfte das Wertpapier beflügeln. Außerdem gibt es Gespräche mit Deutschland und Großbritannien über neue Waffengeschäfte.

Setup

Mögliches Setup: Wir orientieren uns für Trigger und Stop Loss an der letzten Tageskerze und visieren als Kursziel das Pivot-Hoch vom 14. Februar an. Die nächsten Quartalszahlen gibt es erst am 26. April, so dass hier genug Luft für einen schönen Swingtrade ist. Börsentäglich gibt es coole Setups im Traders Live Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in BA.

Veröffentlichungsdatum: 11.03.2022

