Boeing: Aktie hat wieder Rückenwind!

Boeing hat die letzten Jahre einige Probleme verdauen müssen und müsste noch rund 78 Prozent im Kurs steigen, um das All Time High zu erreichen. Dabei hat der US-Flugzeugbauer eine Verlustserie vom Jahr 2019 bis 2023 hingelegt und plant erst wieder im Jahre 2024 mit einem Bilanzgewinn.

Der gebeutelte Luftfahrtkonzern Boeing hat wieder Tritt gefasst. Die Auslieferungen stiegen im November auf 56 Flugzeuge, da sich das Unternehmen von einem Produktionsfehler bei der 737 erholte und damit in Schlagdistanz zu seinen Jahreszielen kam. Die Auslieferungen im vergangenen Monat waren die höchsten seit Juni und umfassten 45 737 MAX. Außerdem lieferte das Unternehmen zwei 777-Frachter, zwei 767 und sechs 787 Dreamliner aus. Boeing ist nun acht Dreamliner von seinem Jahresauslieferungsziel von wenigstens 70 Einheiten und 24 Narrowbody 737 von seinem revidierten Ziel von mindestens 375 Single-Aisle-Jets entfernt. Das Unternehmen verbuchte im November 114 Bruttobestellungen, vor allem durch einen Vertrag mit Emirates über 90 Großraumflugzeuge des Typs 777X, der während der Dubai Airshow im vergangenen Monat angekündigt wurde.

Zum Chart

Der Aktienkurs von Boeing hat am 25. Oktober am Unterstützungsbereich bei 171,47 US-Dollar gedreht und die seit 11. August angelaufenen Verluste wieder vollständig kompensiert. Von den Kursniveaus vor den Corona-Lockdowns und den zwei Abstürzen des Typs 737 ist die Notierung noch entfernt, die aktuell eingeschlagene Richtung stimmt aber. Nach dem gestrigen US-Zinsentscheid vermittelt das Papier Stärke und ist auf dem Weg, das partielle Hoch vom 15. März 2021 bei 278,57 US-Dollar ins Visier zu nehmen. Um diese Marke zu erreichen, ist noch eine Kurssteigerung von rund 11 Prozent von Nöten. Mit einem entsprechenden Hebel kann dieses Kurspotenzial ausgenützt werden. Das All Time High vom 1. März 2019 bei 446,01 US-Dollar ist noch rund 78 Prozent entfernt und fürs Erste außer Reichweite. Dies gilt auch, nachdem Airbus die Schwäche von Boeing längerfristig nutzen kann. Doch die gröbsten Probleme scheinen überwunden, nachdem mit dem Jahr 2024 wieder ein Gewinn pro Aktie von 5,31 US-Dollar erwartet wird. Für 2025 wird mit einer Gewinnsteigerung auf 9,59 US-Dollar gerechnet. Dabei fällt das erwartete KGV 2025 auf 24,04 und liegt damit unwesentlich über den KGVs der Jahre 2014 bis 2018.

Boeing Company (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

278,57 // 310,01 US-Dollar

Unterstützungen:

243,10 // 222,79 US-Dollar



Fazit

Mit einem Open End Turbo Long (WKN ME33FB) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie von Boeing in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel von 4,06 profitieren. Das Ziel sei bei 280,01 US-Dollar angenommen (8,59 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 25 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 224,79 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 3,47 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

ME33FB

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

5,79 – 5,80 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Basispreis:

188,04 US-Dollar

Basiswert:

Boeing Company

KO-Schwelle:

188,04 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

250,70 US-Dollar

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

8,59 Euro

Hebel:

4,06

Kurschance:

+ 48 Prozent

Quelle: Morgan Stanley



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.