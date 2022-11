BoE steht vor schwierigen Entscheidungen

Von Craig Erlam, leitender Marktanalyst, UK & EMEA, OANDA

Die Aktienmärkte zeigen sich im frühen Handel am Dienstag leicht im Plus und bauen damit ihre bescheidenen Gewinne vom Wochenbeginn aus.

Auch wenn sich die Rallye nach den kräftigen Kursgewinnen der letzten Wochen etwas verlangsamt hat, scheint es zum jetzigen Zeitpunkt kein großes Interesse zu geben, auszusteigen. Vielleicht haben die Erfahrungen des letzten Jahres und die enormen Rückgänge an den Aktienmärkten dazu geführt, dass die Anleger einen erheblichen Wert sehen und sogar die Aussicht auf eine Hausse sie begeistert. Vielleicht ist auch eine Art FOMO im Spiel, nachdem sich solche Gelegenheiten lange Zeit nur selten boten.

Kein großartiger Bericht zum britischen Arbeitsmarkt

Ich bin mir nicht ganz sicher, wer dem britischen Arbeitsmarktbericht viel Positives abgewinnen kann. Die steigende Arbeitslosenquote, während die Zahl der offenen Stellen den vierten Monat lang gesunken ist, könnte der BoE suggerieren, dass sich eine Flaute abzeichnet. Aber gleichzeitig bleibt die Quote sehr niedrig und die Löhne ohne Boni stiegen um 0,2% auf 5,7% und übertrafen damit die Erwartungen. Das ist besorgniserregend, wenn die Inflation bereits über 10% liegt und weiter steigt.

Die Nichterwerbstätigkeit ist ein weiterer negativer Aspekt, da dies die Aufgabe, die Flaute auf dem Arbeitsmarkt zu vergrößern, noch schwieriger macht. Unabhängig davon, wie man es betrachtet, ist dies kein großartiger Bericht und er wird wahrscheinlich den Druck auf die BoE aufrechterhalten, weiterhin aggressiv die Zinsen zu erhöhen, was der Wirtschaft weiteren Gegenwind verschaffen wird.

Vernünftiges RBA-Protokoll verabschiedet sich von der Ära der Forward Guidance

Die wichtigste Erkenntnis aus dem RBA-Protokoll von heute Nacht war, dass die Zentralbank die Forward Guidance nicht mehr anwenden wird, wenn sie nicht von Nutzen ist. Die RBA möchte einen flexiblen Ansatz beibehalten, der sich auf die eingehenden Daten stützt, anstatt sich an ihre Leitlinien zu binden, was in diesen äußerst unsicheren Zeiten sehr sinnvoll ist. Sie hat die Vorteile expliziter und spezifischer Leitlinien in bestimmten Situationen hervorgehoben, aber die derzeitige erfüllt einfach keines dieser Kriterien. Während also bei der letzten Sitzung eine Anhebung um 25 Basispunkte angemessen war - und ich gehe davon aus, dass dies auch bei der nächsten Sitzung der Fall sein wird - könnte die Zentralbank zu 50 Basispunkten zurückkehren, sollten die Daten dies rechtfertigen. Das klingt alles sehr vernünftig.

Öl tritt auf der Stelle

Die Ölpreise sind am Dienstag im Wesentlichen unverändert und bewegen sich etwas unterhalb der Mitte ihrer jüngsten Handelsspanne, da die Händler weiterhin die globalen Wirtschaftsaussichten, die OPEC+-Produktionsrisiken und Chinas Covid-Ansatz abwägen.

Die Preise bleiben unruhig, und das wird angesichts der anhaltenden Ungewissheit in diesen Schlüsselbereichen wohl auch so bleiben. Nach dem Inflationsbericht der letzten Woche waren alle in den USA viel optimistischer, aber das scheint sich schnell wieder gelegt zu haben. Es bestehen weiterhin enorme Abwärtsrisiken für die Weltwirtschaft im nächsten Jahr, selbst wenn die Fed ihre Straffung etwas früher beendet.

Gold-Rallye kommt an wichtigem Widerstand zum Stillstand

Die große Erholung des Goldpreises ist ins Stocken geraten. Das gelbe Metall legte im Tagesverlauf nur leicht zu, nachdem es zu Beginn der Sitzung ein wenig nachgegeben hatte. Dies entspricht einem ähnlichen Muster wie am Montag und könnte als positives Zeichen gewertet werden, wenn man bedenkt, dass sich die jüngste Erholung nicht in nennenswertem Umfang zurückbilden lässt.

Mit einem Anstieg von rund 10% seit den Tiefstständen zu Beginn des Monats war dies jedoch eine sehr beeindruckende Erholung, so dass eine Korrekturbewegung nicht überraschend wäre. Der Kurs stößt derzeit auf Widerstand bei $1.780, einer Marke, die zu Beginn des Jahres und im Mai eine wichtige Unterstützung darstellte, bevor sie Anfang Juli endgültig zusammenbrach. Ein Anstieg über diese Marke wäre ein bedeutender technischer Ausbruch.

Händler könnten versucht sein, Kryptos für eine Weile zu meiden

Bitcoin kämpft sich heute Morgen zurück, bleibt aber in den Seilen hängen. Zuwächse von mehr als 2% gleichen die Verluste seit Freitag kaum aus, ganz zu schweigen von den Verlusten zu Beginn der Woche. Kryptowährungen sind weiterhin sehr anfällig, nicht nur wegen der Auswirkungen von FTX - deren ganzes Ausmaß noch immer eine Wolke der Ungewissheit über der Branche schwebt -, sondern auch wegen der weiteren Enthüllungen, die das immer schwieriger werdende Umfeld mit sich bringen könnte.

Was wir in letzter Zeit gesehen haben, wird für einige, die in den letzten Jahren in Versuchung geraten sind, entmutigend sein, aber da die Zinsen nicht mehr bei Null liegen und traditionellere Anlagen wieder attraktiv werden, könnten Händler versucht sein, Kryptos zu meiden und abzuwarten, bis der Sturm vorüber ist.





