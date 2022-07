Blockchain-Forschungsprojekte: Förderung steigt auf 13,8 Millionen Euro

„Ich bin zuversichtlich, dass mit der FDP in der Regierung das Innovationspotential der Blockchain hierzulande ausgeschöpft werden kann.“

Die Blockchain wird eine Basistechnologie der digitalen Zukunft und insbesondere der Industrie 4.0 sein. Es ist daher wichtig, dass Forschungsprojekte früh gefördert werden, um den Anschluss an den US-amerikanischen und chinesischen Wirtschaftsraum nicht zu verlieren. So stieg die Förderung seitens des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) von Projekten mit Blockchainbezug von 9,2 Millionen in 2021 auf 13,8 Millionen Euro in 2022. Dies geht aus einer Anfrage des Sprechers für FinTech- und Blockchain-Innovationen der FDP-Fraktion Frank Schäffler hervor. Insgesamt ist eine Fördersumme von etwa 50 Millionen Euro über mehrere Jahre vorgesehen. Es handelt sich dabei um Projekte, die beispielsweise am Monitoring unternehmensübergreifender Geschäftsprozesse bzw. einer Industrie-Blockchain forschen. Andere Projekte arbeiten an der Erzeugung sicherer Identitäten oder einer Verwaltungsplattform im Internet der Dinge. Auch im Bereich vernetzter Mobilität, GreenTech oder Kreislaufwirtschaft kann Blockchaintechnologie aufgrund ihrer technologischen Resilienz und der Möglichkeit der Automatisierung mittels Smart Contracts eine wichtige Rolle spielen.

Frank Schäffler dazu: „Deutschland hat die Chance im Web 3 ganz vorne dabei zu sein. Hierfür ist es elementar, dass gerade in den Anfängen ambitionierte Forschung gefördert wird, sodass Innovationen nicht nur von BigTechs mit großen F&E-Budgets kommen. Das BMBF und Bettina Stark-Watzinger haben dies im Blick und ich bin zuversichtlich, dass mit der FDP in der Regierung das Innovationspotential der Blockchain hierzulande ausgeschöpft werden kann.“