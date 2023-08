Ein Blick auf USDJPY

Der japanische Yen gehört heute zu den G10-Währungen mit der schlechtesten Performance, nachdem er frühere Kursgewinne wieder aufgegeben hat. Der JPY legte während des asiatischen Handels zu, was auf eine gewisse Risikoverringerung zurückzuführen ist, gab diese Gewinne jedoch wieder ab, was etwas verwirrend ist. Und warum? Dafür gibt es 2 Gründe.

Erstens wurde angekündigt, dass der Mindeststundenlohn in Japan im Geschäftsjahr 2023/2024 um rund 4,2% angehoben wird - die größte Erhöhung seit Jahren. Dies ist wichtig, da Japan Schwierigkeiten hat, sein Inflationsziel zu erreichen, und selbst wenn der Verbraucherpreisindex derzeit über dem Ziel der BoJ liegt, ist nicht zu erwarten, dass diese Situation von Dauer ist. Eine stärkere Erhöhung des Mindestlohns könnte das Preiswachstum in der Wirtschaft ankurbeln.

Zweitens berichtete Kyodo, dass das japanische Finanzministerium den angenommenen langfristigen Zinssatz für das Fiskaljahr 2024/2025 von 1,10% auf 1,50% erhöht hat. Es heißt, dass die Aufwärtskorrektur der Prognose auf die Entscheidung der BoJ zurückzuführen ist, die Politik zu optimieren und eine größere Abweichung von der Zielrendite zuzulassen. Dies bedeutet zwar nicht, dass die Bank of Japan ihre Politik bald straffen und die Zinssätze anheben wird, aber es ist eine hawkische Entwicklung.

Dennoch ist die heutige Abschwächung des japanischen Yen etwas seltsam. Ein Blick auf das USDJPY-Chart im D1-Intervall zeigt, dass das Paar heute höher gehandelt wird und fast alle Verluste vom Freitag ausradiert hat. Ein erneuter Test der Widerstandszone unterhalb des 78,6%-Retracements des im Oktober 2022 gestarteten Abwärtsimpulses ist nicht auszuschließen. Die obere Begrenzung der zinsbullischen Handelsspanne verläuft jedoch leicht oberhalb dieses Widerstands, so dass es den Bullen schwer fallen dürfte, ihre Gewinne weiter auszubauen, selbst wenn es ihnen gelingen sollte, das vorgenannte 78,6%-Retracement zu überwinden.

Quellen: xStation5 von XTB

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.





Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren.Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind alszu verstehen.