Ein Blick auf Royalty-Gesellschaften im Edelmetallbereich

In der Edelmetall-Bergbaubranche sind Edelmetall-Royalty- und Streaming-Unternehmen eine interessante Möglichkeit für Anleger

Diese speziellen Unternehmen bieten eine Hebelwirkung für steigende Edelmetallpreise, während sie gleichzeitig weniger Risiken aufweisen. Das operative Risiko liegt nämlich bei den Partnergesellschaften. Die Einnahmen der Royalty- und Streaming-Unternehmen stammen aus Lizenzgebühren und Streaming-Vereinbarungen. Das Streaming-Unternehmen leistet eine Vorauszahlung und manchmal auch laufende Zahlungen. Dafür erhält das Streaming-Unternehmen das Recht auf zukünftige Lieferungen eines vordefinierten Prozentsatzes der Edelmetallproduktion des Partnerunternehmens. Lizenzgebühren betragen meist ein bis drei Prozent, beziehen sich also nur auf einen kleinen Teil der Produktion des Bergbaubetriebes. In der Regel sind sie nicht mit laufenden Zahlungen verbunden. Die Lizenzgebühren können verschiedene Formen besitzen, sind aber meistens ein kleiner Prozentsatz der Netto-Schmelzrendite (NSR). Berechnet wird die NSR als Erlös aus dem Verkauf der abgebauten Produkte abzüglich Veredelungs- und Transportkosten.





Im Frühjahr 2021 boomte die Lizenzgebühren- und Streaming-Branche, neue Unternehmen kamen auf den Markt. Aktuell sieht es nicht schlecht für diese besondere Branche aus. Auch wenn die Probleme, die die globalen Finanzmärkte belasten, weiterhin bestehen. Übrigens gibt es auch einen Index für Royalty-Gesellschaften, den Precious Metals Royalty and Streaming Index. Wer als Anleger das klassisch Bergbaurisiko scheut, sich jedoch bei Edelmetallunternehmen engagieren möchte, sollte sich zwei aussichtsreiche Kandidaten, nämlich Gold Royalty oder Osisko Gold Royalties zu Gemüte führen. Gold Royalty legt den Fokus auf Gold, dabei vor allem auf Lizenzgebühren in Nord- und Südamerika. Gerade hat das Unternehmen das Lizenzgebührenportfolio von Nevada Gold Mines übernommen. Osisko Gold Royalties ist ebenfalls in Nord- und Südamerika unterwegs, besitzt mehr als 165 Lizenzgebühren und Edelmetallabnahmen. Dazu gehört auch eine NSR-Gebühr für die größte Goldmine in Kanada, die Malartic-Mine.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Gold Royalty (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-royalty-corp/) und Osisko Gold Royalties (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-gold-royalties-ltd/).





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.