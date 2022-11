Ein Blick auf den Batteriemarkt und Lithium

Im Fokus steht die wachsende Zahl von Elektrofahrzeugen, der Rohstoff Lithium und Nachhaltigkeit

Die Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien steigt an, dabei sind besonders leistungsfähige Batterien gefragt. Laut dem aktuellen „Battery Monitor 2022“ der TH Aachen und der Unternehmensberatung Roland Berger könnte die globale Produktion bei sechs bis neun Terawattstunden liegen. Hauptfaktor für die Dekarbonisierung des Verkehrs und den Weg zu erneuerbaren Energien sind die Lithim-Ionen-Batterien. Der „Battery Monitor 2022“, der gerade in zweiter Auflage erschienen ist, nimmt Stellung zu den Themen Nachhaltigkeit, Technologieleistung, Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft. Die für die Lithium-Ionen-Batterien nötigen Stoffe machen rund 60 bis 70 Prozent der Kosten aus. Hersteller von Batterien tendieren dazu sich zum Beispiel Bergbauunternehmen zu kaufen, um mit den nötigen Rohstoffen versorgt zu sein. Besonders im Blickpunkt steht die Versorgung mit den Rohstoffen wie beispielsweise Lithium. So wird bei der Produktion dieser Rohstoffe Umweltgesichtspunkten zusehends Gewicht verliehen. Gleiches gilt für das Recycling, nicht zuletzt aufgrund von Verschärfungen von CO2-Vorschriften.





Die Energiedichte von Lithium-Ionen-Batterien hat sich über die Jahre deutlich verbessert, zirka um das Achtfache. Dass damit die Akzeptanz bei den Käufern steigt, ist klar. In diesem Bereich arbeitet etwa Li-Metal an Lithium-Metall-Anoden und Lithium-Metall-Technologien. Eine Pilotanlage des Unternehmens in New York steigert seit der Arbeitsaufnahme die Produktion kontinuierlich. Batterieanodentechnologien der nächsten Generation wird Li-Metal seinen Kunden liefern können. Mit der Zunahme batteriebetriebener Geräte und der Elektromobilität treten Batteriepacks und damit das darin enthaltene Lithium einen Siegeszug an. Lithium besitzt beispielsweise ION Energy in den Lithium-Salaren der Mongolei. Zwei hochgradige Lithiumprojekte in einem bergbaufreundlichen Land sollten dem Unternehmen zum Erfolg verhelfen.





