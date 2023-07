Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

Blackrock: der Vermögensverwalter hat die Zahlen zum 2. Quartal präsentiert!Gewinn über den Erwartungen der Analysten. Blackrock (BLK) verspürt Rückenwind! Börsentäglich gibt es coole Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: BLK ISIN: US09247X1019

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Blackrock-Aktie verlor im vergangenen Halbjahr rund 1.5 Prozent ihres Kurswertes. Auffällig ist das Gap Up vor den jüngsten Quartalszahlen, was einen verstärkten Insiderhandel vermuten lässt. Die ehemalige Widerstandslinie bei 720 USD formiert nun ein neues Unterstützungsniveau.

Chart vom 17.07.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 727.87 USD

Meinung: In den letzten anderthalb Jahren hatten Vermögensverwalter aufgrund der volatilen Märkte eine schwierige Zeit. Als weltweit größter Vermögensverwalter kann Blackrock seinen Kunden aber eine riesige Auswahl an Wertpapieren, finanzielle Vorteile durch niedrigere Gebühren sowie enge Geld-Brief-Spannen beim Wertpapierhandel bieten. Zuletzt sind die verwalteten Investorengelder aber wieder leicht angestiegen. Das Unternehmen hat am vergangenen Freitag die Zahlen für das zweite Quartal 2023 vorgelegt und einen Gewinn von 9.28 USD pro Aktie und damit die Prognosen der Analysten, die bei 8.71 USD lagen, deutlich übertroffen. Der Umsatz fiel im Vergleich zum Vorjahresquartal um 1.4 Prozent.

Setup

Mögliches Setup: Wünschenswert wäre nun eine weitere Annäherung an die neue Unterstützungslinie bei 720 USD, so dass eine enge Risikospanne im Vergleich zum Kursziel beim Hoch vom Freitag möglich wäre. Die nächsten Quartalszahlen kommen am 13. Oktober und erlauben ohne Weiteres einen längeren Swingtrade. Börsentäglich gibt es coole Setups im Trader Live-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in BLK.

Veröffentlichungsdatum: 17.07.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von