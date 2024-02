BlackRock ETF bricht Rekorde, während der Markt in eine positive Konsolidierung übergeht- folgt der Ausbruch?

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

Marktbericht inklusive Trading Idee

Ein Großteil der digitalen Assets konnte in der vergangenen Woche kleinere Zugewinne verzeichnen, übergeordnet kann aber von einer konsolidierenden Handelswoche gesprochen werden, die jedoch durch weitere Supportbildungen und Akkumulationen für Positivität sorgen könnte. Während medial die ETF-Thematik nun langsam in die Normalität übergeht, sinken die Abflüsse bei Grayscale spürbar und die Inflows bei BlackRock erhöhen sich tendenziell und bleiben auf starken Werten, wodurch mittlerweile ~3 Milliarden US-Dollar Volumen in diesen ETF geflossen sind. Somit stellt der ETF Start einen der erfolgreichsten aller Zeiten dar und verdeutlicht, dass diese Assetklasse in die Mitte der Finanzwelt vorgedrungen ist!

Auf Wochensicht steht somit erneut eine Gesamtmarktentwicklung von ~1.8% zu Buche.

Für die kommende Woche heißt es: Der Markt könnte aus der Konsolidierung ausbrechen, wenn die generellen weltweiten Finanzmärkte diesen Trend unterstützen!

Charttechnik

Charttechnisch gesehen rangiert Bitcoin jetzt oberhalb der gebildeten Supportzone bei ~$40.000 und hat diese Level nach und nach verlassen, wodurch ein positiver Trend gezeichnet wurde. Sollte dieser Trend sich fortsetzen, könnten die Resistenzen bei ~$45.000 angetestet werden.

Die nächsten Kursziele bei positiver Entwicklung: ~$44.000, ~$45.000, ~$46.500

Die nächsten Kursziele bei negativer Entwicklung: ~$40.000, ~$38.600 ~$37.000

Trading-Idee

Mit einer engen Stop-Loss Strategie bietet beinahe der gesamte Markt der digitalen Assets aktuell Möglichkeiten für Longeinstiege für Midterm Trades!