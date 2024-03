Bitcoin - was ist er wert?

Der Bitcoin ist in aller Munde und die Bullen werfen mit Kurszielen um sich. Oft sind die Kursziele aus der Luft gegriffen. Über dem Rekordhoch von rund 69.000 Dollar gibt es keine Anhaltspunkte. Eine fundamentale Bewertung hilft oft nicht weiter. Der Bitcoin zahlt keine Dividende und der innere Wert beschränkt sich erstmal auf die Rechenleistung beim „Minen“.“ erklärt Jürgen Molnar vom Brokerhaus Robomarkets. Sinnvoller ist die Einordnung in globale Vermögensklassen. Nicolas hat daher schon oft den Vergleich mit Big-Caps bemüht. Derzeit bringt Bitcoin in etwa so viel wie Meta auf die Börsenwaage ( 1,2 Billionen Dollar ). Das ist eine ganze Menge, aber sich noch nicht das Ende.

Einen spannenden Analyseansatz liefert der Finanzexperte

@MacroAlf auf X. Er vergleich Kryptowährungen mit Gold und dem Anteil an der Geldmenge der fünf-größten Währungsräume. Als „sicherer Hafen“ konkurrieren Bitcoin und Gold mit Währungen und sollten im besten Falle eine Absicherung bei geöffneten Geldschleusen darstellen.

Demnach liegt Gold bei rund 20 Prozent der entsprechenden Top-5-Geldmenge. Der Krypto-Kosmos insgesamt bringt es auf 3,5 Prozent. Demnach hätte der Bitcoin noch Aufholpotential und Kursziele zwischen 100.000 bis 150.000 Dollar sind langfristig realistisch. Die Bewertung von Gold, was auf eine lange Tradition als „sicherer Hafen“ zurückblickt, wird Bitcoin so schnell wohl nicht erlangen.

Nicolas war in dieser Woche auf dem Börsenparkett und hat sich an einer Einordnung versucht. Warum holt der DAX momentan auf, wie stehts um die US-Techs?

