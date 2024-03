PM 21Shares Research: Bitcoin überschreitet 70.000 US-Dollar-Marke

15. März 2024

Weekly Research Note KW 10

Bitcoin überschreitet 70.000 US-Dollar-Marke





Ethereums Dencun Upgrade geht live

Arbitrum mit 1,1 Milliarden-Token-Release

Von Leena ElDeeb, Research Associate und Adrian Fritz, Head of Research

Mit der Zulassung von Bitcoin Spot-ETFs in den Vereinigten Staaten begann ein Aufwärtstrend der Kryptowährung Bitcoin – und dieser Trend scheint vorerst kein Ende zu nehmen. Am 11. März 2024 überschritt Bitcoin die Marke von 70.000 US-Dollar – und bewegt sich aktuell darüber. Die neun Spot-ETFs haben am 12. März Rekordzuflüsse von über einer Milliarde Dollar verzeichnet und halten nun rund BTC. Das ist mehr als das doppelte der jährlichen Bitcoin-Ausgabe nach dem Halving (rund 165.000 BTC). Wenn sich diese Akkumulierung fortsetzt, könnte es zu einer Angebotsknappheit von BTC kommen.

Neben dem Aspekt der Spot-ETFs spielen noch weitere Faktoren eine wichtige Rolle in der aktuellen Situation – darunter der Erfolg der Bitcoin-Ordinals. Erst letzte Woche wurde ein Bitcoin-Ordinal für einen Preis von 17 BTC auf dem führenden NFT-Marktplatz Magic Eden verkauft. Auf Magic Eden wurde kürzlich das Feature der Multi-Chain-Wallet eingeführt, das Solana, Bitcoin, Polygon und Ethereum unterstützt. Dank der frühen Einführung der Handelbarkeit für Bitcoin-Ordinals hat Magic Eden seinen Marktanteil auf über 35 Prozent des täglichen Volumens erhöht und damit Blur und OpenSea überholt.

Beachtung sollte jedoch auch die Kennzahl Open Interest erhalten: Diese bezieht sich die Gesamtanzahl der offenen Kontrakte oder Positionen, vor allem in Zusammenhang mit Bitcoin-Futures (d.h. Long- und Short-Positionen) und Perpetual Swaps (Futures ohne Verfallsdatum) und ist gemeinhin als Indikator für Volatilität zu sehen. Das Open Interest bleibt bei Bitcoin hoch.

Was die Makrodaten betrifft, so stiegen die Verbraucherpreise (VPI) in den USA im Februar um 0,4 Prozent und im Vergleich zum vergangenen Jahr um 3,2 Prozent und damit etwas stärker als erwartet. Die Kerninflation, bei der die schwankungsanfälligen Lebensmittel- und Energiepreise nicht berücksichtigt werden, lag im Februar ebenfalls bei 0,4 Prozent und im vergangenen Jahr bei 3,8 Prozent. Auch die Lebenserhaltungskosten in den USA werden immer teurer, da im Februar unter anderem die Kosten für Wohnraum, Flugtickets und Benzin gestiegen sind. Alle Augen richten sich daher auf die bevorstehende Sitzung des Federal Open Market Committee (FOMC) am 20. März, von der erwartet wird, dass sie Aufschluss über die zukünftige Zinsstrategie der Fed geben wird. Laut dem Tool „CME FedWatch“ rechnen die meisten Marktteilnehmer nach wie vor mit einer ersten Zinssenkung um 25 Basispunkte (bps) im Juni. Die Inflation beschert den Märkten einstweilen keinen zu großen Kummer, denn S&P 500 und Nasdaq stiegen in den letzten fünf Tagen um 0,64 bzw. 0,19 Prozent.

Abbildung 1: Zu- und Abflüsse von US-Bitcoin-ETFs



Quelle: Glassnode

“Dencun” ist der Name des von Krypto-Fans lange erwarteten Upgrades von Ethereum, das am vergangenen Mittwoch aktiviert wurde und mehrere Wege ebnet – darunter auch den Weg für deutlich geringere Kosten bei der Nutzung sogenannter Layer 2-Lösungen („Rollups“) wie Arbitrum, Optimism und Starknet. Dank des Dencun-Upgrades werden diese Kosten voraussichtlich um das Zehnfache sinken. Um diese Vorteile in vollem Umfang nutzen zu können, müssen die Rollups jedoch ihre eigenen Aktualisierungen vornehmen. Die Teams hinter Arbitrum und Optimism haben angekündigt, notwendige Änderungen bereits am Donnerstag zu implementieren.

Unterm Strich stellt Dencun einen bedeutenden Sprung nach vorne für Ethereum dar, das oft für seine langsamen Geschwindigkeiten und hohen Kosten kritisiert wurde, obwohl es ein "Weltcomputer" werden soll, der eine neue Ära von kryptobasierten Finanzdienstleistungen, sozialen Netzwerken und darüber hinaus untermauert. Praktisch gesehen ist Dencun vor allem ein Layer 2-Upgrade, da es zwar die Transaktionsgebühren von Rollups verbessert, aber keine direkten Auswirkungen auf die Gasgebühren im Ethereum-Mainnet hat. Obwohl der Preis von ETH und anderen Layer-2-Lösungen in den letzten 24 Stunden keine signifikante Bewegung gezeigt hat, haben sie in den 30 Tagen vor dem Ereignis einen erheblichen Preisanstieg erfahren – ein Anstieg, der teilweise auf den Anstieg der Bitcoin-Preise und die Spekulationen über einen möglichen Ethereum-ETF und teilweise auf die Vorfreude auf Dencun zurückgeführt werden kann.

Abbildung 2: Monatliche Performance von Ethereum und seiner führenden Skalierungslösungen



Quellen: 21Shares, Coingecko (Hinweis: Starknet hat seinen Token erst am 20. Februar 2024 gestartet)

Die eben erwähnte Skalierungslösung Arbitrum plant, am 16. März 1,1 Milliarden Token in den Umlauf zu bringen, wodurch ARB-Token im Wert von mehr als 2 Milliarden Dollar in den Umlauf kommen würden. Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass die Freischaltung einen Anstieg des zirkulierenden Angebots von Arbitrum um 76,6 Prozent bedeutet und zu Verkaufsdruck führen kann. Da die Freigabe der Token jedoch zeitlich eng mit dem Dencun-Upgrade von Ethereum zusammenfällt und unter Berücksichtigung der aktuellen Marktdynamik, könnte die Nachfrage nach ARB steigen, was die Auswirkungen der Token-Freigabe möglicherweise minimiert. Trotz der potenziellen Auswirkungen der ARB-Token-Freigabe auf den Markt haben die Nutzer kontinuierlich Kapital in das Arbitrum-Netzwerk investiert, wodurch es mittlerweile ein Allzeithoch (ATH) von 3,67 Mrd. US-Dollar an AuM erreicht hat. Bemerkenswert ist, dass das verwaltete Vermögen allein in der letzten Woche um fast 8 Prozent gewachsen ist, was ein starkes Vertrauen in das Ökosystem zeigt – im Gegensatz zur Konkurrenz Optimism, die im gleichen Zeitraum nur ein Wachstum um 0,7 Prozent erfahren hat.

Die Optimism Foundation selbst verkaufte am 7. März im Rahmen eines privaten Token-Verkaufs Tolen im Wert von 90 Millionen US-Dlllar die einer zweijährigen Sperrfrist unterliegen. Während der Sperrfrist kann der nicht identifizierte Käufer die Token an unbeteiligte Dritte zur Governance-Beteiligung übertragen. Wie bereits erwähnt, müssen Lösungen wie Arbitrum und Optimism ihre Netzwerke auf den neuesten Stand bringen, um die Vorteile des Dencun-Upgrades nutzen zu können. Die Ergebnisse dieser Bemühungen werden sich in der Senkung der Nutzungskosten, aber auch dem Anstieg neuer Nutzer in den nächsten Monaten widerspiegeln.

Abbildung 3: Aufteilung der Zuteilung des ARB-Tokens während dem Unlock-Event

Quelle: Token Unlocks

