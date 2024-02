Bitcoin testet 49.000-Dollar-Bereich!

Bitcoin springt über Januar-Hoch und erreicht 49.000 $

Bitcoin sowie andere Kryptowährungen werden heute höher gehandelt. Die berühmteste Kryptowährung der Welt wird heute um 1,5 % höher gehandelt und testet den Bereich von 49.000 $. Dies ist der Bereich, der den Anstieg in der ersten Januarhälfte gestoppt hat. Der Coin hat jedoch in letzter Zeit ein starkes zinsbullisches Momentum genossen und ein nachhaltigerer Ausbruch über die 49.000 $-Marke kann nicht ausgeschlossen werden.

Die Stimmung auf dem Kryptowährungsmarkt wurde durch die Einführung von Bitcoin-Spot-ETFs unterstützt. Genauer gesagt, zeigen die Daten weiterhin starke Zuflüsse in Kryptowährungs-ETFs. Zusammengenommen haben die 9 Bitcoin-Spot-ETFs, die am 11. Januar 2024 den Handel aufgenommen haben, bereits über 9 Milliarden US-Dollar an Anlegerkapital angezogen. Darüber hinaus deuten Marktinsider an, dass auch institutionelle Anleger in diese Anlagevehikel strömen.

Ein Blick auf das Bitcoin-Chart im H4-Intervall zeigt, dass der Coin über 26% über den Tiefstständen von Ende Januar 2024 handelt. Der Preis wurde heute kurzzeitig über dem Bereich von 49.000 $ gehandelt, ist seitdem aber wieder leicht zurückgegangen.

Quelle: xStation5

Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB Research

