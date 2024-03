In Bitcoin stehen fundamental und technisch die Krypto-Ampeln weiter auf grün

ABSTRACT: Ausgehend von den einleitenden Zeilen, sind wir in Bezug auf neue Long-Engagements zunächst zurückhaltend, auch wenn wir uns zeitnah weitere Aufschläge in Form eines Momentum-Breakouts auf neue Allzeithochs zeitnah sehr realistisch vorstellen können, erste Ziele im Bereich um $75.000, darüber dann um $80.000.

Quelle: XTB xStation5 Bitcoin Weekly Chart (24. September 2017 bis 12. März 2024). Screenshot erstellt am 12. März 2024, 17:00 Uhr (MESZ)

Bitcoin ist seit unserer letztwöchigen Bitcoin-Betrachtung auf neue Allzeithochs und über $70.000 gebrochen, allerdings hat sich unterm Strich kaum etwas in Bezug auf unsere Einschätzung verändert, trotz des überdehnt anmutenden Modus auf der Oberseite bleibt unsere Einschätzung bullish und wir sehen Bitcoin extrem stark.

Kurz zur Erinnerung: in der Betrachtung vergangene Woche thematisierten wir an dieser Stelle den „Mini Crash“ zurück in Gefilde um $57.000, der sofort wieder Bitcoin Käufer auf den Plan rief und Bitcoin sofort zurück über $60.000 trieben.

Am Mittwoch markierte die ausgehend von der Marktkapitalisierung Kryptowährung Nummer 1 marginal neue Allzeithochs, nur um anschließend innerhalb weniger Minuten unter $60.000 verkauft zu werden – ein Kurssturz von mehr als 10%!

Und dann? Nun, Bitcoin notiert nun auf neuen Allzeithochs und über der $70.000 Marke, ein sehr deutliches Signal, dass der Widerstand auf der Oberseite weiter „überschaubar“ ist und es nur eine Frage der Zeit scheint, bis die Bitcoin Bullen zu neuen Höhen aufbrechen.

Begünstigt wird diese Erwartung unsererseits nicht nur durch die jüngsten Macro-Daten aus den USA, sei es vom Arbeitsmarkt und hier von den Non-Farm Payrolls vergangene Woche Freitag, die zwar mit 275.000 neu-geschaffener Stellen ex-Agrar über der Erwartung veröffentlicht wurden, zeitgleich aber auch die Arbeitslosenquote auf 3.9% stieg und die durchschnittlichen Stundenlöhne ebenfalls hinter der Erwartung zurückblieben.

Nein, auch die US Inflation begünstigt diese Erwartungshaltung. So wurde die jährliche Inflationsrate in den USA für den Monat Februar zwar leicht über der Erwartung mit 3.2% veröffentlicht und somit über der Erwartung von 3.1%, ABER: die Kerninflation fiel auf ein nahezu 3-Jahres-Tief auf 3.8% von zuvor 3.9%.

All dies begünstigt einen eher geldpolitisch expansiven Kurs der US Notenbank FED und wird ergänzt durch das bereits häufiger an dieser Stelle thematisierte „Bitcoin Halving“.

Zur Erinnerung: beim „Bitcoin Halving“, kommt es durch die regelmäßige Halbierung der Belohnungen, die Bitcoin Miner für ihre Rechenkapazitäten in Form von Bitcoin erhalten und hierdurch immer weniger neue Bitcoin auf den Markt gelangen, zu einer potenziellen Angebotsverknappung und der Bitcoin Preis wird getrieben – so zumindest war es bei den letzten drei Halbierungszyklen und aktuell scheinbar erneut.

Die Kombination dieser Zutaten liefert einen ziemlich vorteilhaften, bullishen Krypto-Cocktail, der für Bitcoin in näherer Zukunft weiteres Aufwärtspotenzial bereithalten dürfte.

Somit ist es kein Zufall, dass unser Ausblick auch technisch für Bitcoin bullish bleibt, technisch alleine dadurch, dass Bitcoin weiter deutlich über seiner 50-Tagelinie, die sich weiter nach oben drehend oberhalb einer ebenfalls nach oben geneigten 200-Tagelinie befindet.

Sollte es zu einem kurzen Rücksetzer kommen, so findet sich weiter im Bereich um rund $52.000 eine erste, solide Unterstützungsregion, unter $50.000 wäre mit einem Re-Test der $46.000 bis $48.000 Region zu rechnen.

Quelle: XTB xStation5 Bitcoin Daily Chart (10. April 2023 bis 12. März 2024). Screenshot erstellt am 12. März 2024, 17:00 Uhr (MESZ)

Während aus obigen Zeilen unmissverständlich hervorgeht, dass wir Bitcoin bullish bleiben, so sind wir uns auf der Kehrseite durchaus darüber im Klaren, dass die jüngste Aufwärtsbewegung und die Entfernung von der 200-Tagelinie Long-Engagements Chance-Risiko-Verhältnis-technisch eher unattraktiv werden lassen und wir diesbezüglich entweder auf einen Kursrücksetzer warten sollten oder, wahrscheinlicher, auf ein Abtragen des überdehnten Modus über die Zeit.

Long-Setup:

Ausgehend von den einleitenden Zeilen, sind wir in Bezug auf neue Long-Engagements zunächst zurückhaltend, auch wenn wir uns zeitnah weitere Aufschläge in Form eines Momentum-Breakouts auf neue Allzeithochs zeitnah sehr realistisch vorstellen können, erste Ziele im Bereich um $75.000, darüber dann um $80.000.

Short-Setup:

Während der Modus einerseits auf der Oberseite überdehnt anmutet, sind wir in Bezug auf Short-Setups nach der jüngsten Vorstellung der Bitcoin Bullen weiter vorsichtig, selbst ein Rückfall und Halten unter $59.000 neutralisierte das Bild technisch kurzfristig allenfalls, würde den Modus nicht auf „Short“ wechseln lassen. Tatsächlich wären wir erst von Short-Setups zu überzeugen, käme es zu einem Halten unter der 50-Tagelinie (orange) in den kommenden Wochen.

