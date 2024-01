Bitcoin legt fast 5% zu, da der Verkaufsdruck von Grayscale nachlässt

Die größte Kryptowährung handelt in der Nähe von 41.800 USD und konnte den Abwärtsmomentum in der Nähe von 39.500 USD stoppen. Optimismus zeigt sich auch in den Kursnotierungen von kleineren Kryptowährungen sowie von börsennotierten Unternehmen im Krypto-Sektor. Die Aktien von Coinbase (COIN.US) gewinnen fast 3%, während Microstrategy (MSTR.US) fast 9% zulegt.

Die Erholung kann mit dem abnehmenden Verkaufsdruck des Grayscale-Fonds in Verbindung gebracht werden, wie gestern von Analysten von Bloomberg Intelligence sowie J.P. Morgan signalisiert. Auf der anderen Seite konnte die Nachricht über den Verkauf von 130 Millionen US-Dollar an Bitcoin-Reserven, die von der US-Regierung im Zuge des Silk Road-Skandals beschlagnahmt wurden, die Anlegerstimmung nicht negativ beeinflussen und signalisiert einen möglichen Vorteil für Käufer.

Die SEC wies den Antrag von BlackRock im ersten Anlauf ab, einen Spot Ethereum ETF zu schaffen, aber dies beeinträchtigte den Preis der Kryptowährung nicht negativ, die mehr als 2% auf die Erholung von Bitcoin gewinnt.

Bitcoin verzeichnet heute beträchtliche Gewinne, die mit ihrem Kursbereich die Barriere durchbrochen haben, die durch den 50-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt (blaue Kurve) gesetzt wurde.

Quelle: xStation5 von XTB

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.





Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren.Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind alszu verstehen.