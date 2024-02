Bitcoin kurzfristig etwas überdehnt, aber $60.000er Marke bereits zeitnah ein Thema

ABSTRACT: Rein technisch bleibt die Situation in Bitcoin auf Tagesbasis ebenfalls positiv mit einem deutlichen Handel des Bitcoin Preises über seiner 50-Tagelinie, die sich weiter nach oben drehend oberhalb einer ebenfalls nach oben geneigten 200-Tagelinie befindet.

Bereits vergangene Woche Mittwoch, kurz nach Veröffentlichung unserer letztwöchigen Bitcoin-Betrachtung brach Bitcoin über die $50.000 Marke und nahm zügig das unsererseits darüber anzuvisierende Kursziel im Bereich um $52.000 ins Visier.

Wie bereits vergangene Woche an dieser Stelle geschrieben, war das eine erstaunliche Kursentwicklung, nachdem die US Inflation einen Tag zuvor am Dienstag mit 3.1% veröffentlicht wurde, leicht über den Markterwartungen von 2.9% und nach der eher restriktiv zu interpretierenden Rhetorik der US-Notenbank FED in Person des FED Chairman Jay Powell und soliden Zahlen zum US-Arbeitsmarkt eher ein weiterer Grund, aggressive geldpolitische Lockerungen in den kommenden Monaten nicht zu erwarten – was wiederum einen eher weniger bullishen Ausblick für Kryptowährungen generell und allen voran Bitcoin impliziert.

Doch Bitcoin hielt, präsentierte sich äußerst resilient und deutlich über $50.000 – was unsererseits zeitnah einen weiteren bullishen Push erwarten lässt mit Kurszielen im Bereich um $58.000, eventuell sogar etwas höher um $60.000, was den höchsten Bitcoin-Notierungen seit November 2021 entsprechen würde.

Hauptgrund für unseren bullishen Ausblick ist neben der Resilienz folgend auf die US Inflation und US Erzeugerpreisen am vergangenen Freitag, die für Januar mit einem Anstieg um 0.3% auf Monatssicht den stärksten Anstieg seit fünf Monaten sahen, deutlich über der Erwartung der Wallstreet von 0.1%, auch weiterhin das Ende April erwartete Bitcoin Halving.

Noch einmal zur Erinnerung: beim Bitcoin Halving handelt es sich um die regelmäßige Halbierung der Belohnungen, die Bitcoin Miner für ihre Rechenkapazitäten in Form von Bitcoin erhalten und das ist insofern für den Bitcoin Kursverlauf relevant, als dass durch das Bitcoin Halving immer weniger neue Bitcoin auf den Markt, was zu einer potenziellen Angebotsverknappung führen und den Bitcoin Preis treiben könnte, was zumindest bei den bisherigen Halvings beobachtet werden konnte.

Und da historisch besagte Bitcoin Halvings immer zu Kursanstiegen geführt haben, gehen wir zunächst einmal von einer Fortsetzung dieses Trends auch beim nun anstehenden Bitcoin Halving aus.

Und darüber hinaus bleibt auch „Papier Bitcoin“ in Form der Anfang Januar zugelassenen Bitcoin ETFs ein bullisher Treiber für den Bitcoin-Preis, da Grascale, Blackrock, Fidelity und Co. auch weiter ihre physischen Bestände an Bitcoin, verwahrt durch Coinbase, hochfahren und somit den Bitcoin-Preis aufwärts treiben.

Rein technisch bleibt die Situation in Bitcoin auf Tagesbasis ebenfalls positiv mit einem deutlichen Handel des Bitcoin Preises über seiner 50-Tagelinie, die sich weiter nach oben drehend oberhalb einer ebenfalls nach oben geneigten 200-Tagelinie befindet.

Allerdings: Chance-Risiko-Verhältnis-technisch werden Long-Engagements zunehmend unattraktiver, sprechen zeitnah für einen Kursrücksetzer oder, ausgehend von der relativen Stärke von Bitcoin für einen Abbau des kurzfristig überdehnt anmutenden Modus seitwärts und über die Zeit.

Sollte es zu einem kurzen Rücksetzer kommen, so fände sich im Bereich um rund $48.000 bereits eine erste, solide Unterstützungsregion darunter dann im Bereich um $44.000, während sich das technisch klar bullishe Bild erst mit einem Schlusskurs unter $38.000 eintrüben würde.

Während aus obigen Zeilen unmissverständlich hervorgeht, dass wir Bitcoin bullish sind, so sind wir uns auf der Kehrseite durchaus darüber im Klaren, dass die jüngste Aufwärtsbewegung und die Entfernung von der 200-Tagelinie eine zeitnahe Korrektur, sei es in Form eines Kursrücksetzer oder aber in Form einer Seitwärtsbewegung und ein Abtragen des überdehnten Modus über die Zeit, sehen könnte und Long-Engagements infolgedessen Chance-Risiko-Verhältnis-technisch eher unattraktiv werden.

Long-Setup:

Ausgehend von den einleitenden Zeilen, sind wir in Bezug auf Long-Engagements nach Abarbeiten und Erreichen unseres Kursziels mit Bruch der $44.000 um $52.000 zunächst zurückhaltend, würde bei einer einsetzenden Korrektur zunächst sehen wollen, ob im bereich um $47.000/$48.000 Käufer auf den Plan treten.

Short-Setup:

Aber auch in Bezug auf Short-Setups sind wir nach der jüngsten Vorstellung der Bitcoin Bullen weiter vorsichtig, selbst ein Rückfall und Halten unter $48.000 neutralisierte das Bild technisch allenfalls, würde den Modus nicht auf „Short“ wechseln lassen. Tatsächlich wären wir erst von Short-Setups zu überzeugen, käme es zu einem Halten unter $38.000, Ziel einer dann ausgeprägteren Korrektur in Gefilde um $35.000 in den kommenden Wochen.

