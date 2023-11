Bitcoin fällt auf 36.400 $, da sich die Stimmung an der Wall Street verschlechtert

Bitcoin wird heute mit einem Minus von fast 2,5 % gehandelt und fällt unter die Marke von 36.500 $. Gleichzeitig verlieren die Kryptowährungen Algorand und Polygon fast 8 %, während Ethereum unter die psychologische Marke von 2.000 $ rutscht und bei 1.960 $ notiert. Der Abwärtsdruck kommt zu einer Zeit, in der sich die Stimmung an der Wall Street abschwächt und der US100-Index von seinem Jahreshoch bei 16.000 Punkten zurückgeht. Der Futures-Kontrakt auf den US-Dollar (USDIDX) wird heute niedriger gehandelt, was den Kryptowährungen jedoch nicht hilft.

Nachdem Bitcoin die Marke von 37.700 $ erreicht hatte, trat erneut Angebotsdruck auf, was auf ein bärisches Triple-Top-Muster für die größte Kryptowährung hindeuten könnte

Kurzfristige Unterstützungsniveaus, die es zu beobachten gilt, liegen vor allem bei 35.000 - 35.500 $, wo laut On-Chain-Daten in den letzten Wochen eine signifikante Anzahl von Transaktionen abgeschlossen wurde (Volumen-Konzentration).

Ein möglicher 10%iger Rückgang um 33.000 $ könnte sogar zu einem Test des Bereichs um 31.000 $ führen, da es in den letzten Wochen nur sehr wenige Transaktionszahlen von Anlegern gab und die Volumenkonzentration zwischen diesen Werten geringer ist.

Betrachtet man die jüngsten marktgeometrischen Muster, so liegt der mögliche Bereich der dynamischen Bitcoin-Korrektur bei etwa 35.500 $. Auf diesem Niveau können wir eine stärkere Unterstützung erwarten, die auch durch die Tiefststände der vorherigen Abwärtsstruktur unterstützt wird. Quelle: xStation5

Auf dem breiteren 4-Stunden-Intervall stoppte der Bitcoin-Kurs am 100-Sessions-Durchschnitt (SMA100, schwarz). Quelle: xStation5 von XTBOffenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.





Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren.Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind alszu verstehen.