Bitcoin mit bullishem Breakout ins Jahr 2024 - Bitcoin Spot ETF ein ,Buy the rumors, sell the news'?

ABSTRACT: Das Bild für Bitcoin stellt sich weiter bullish dar, als Orientierung für die Vorteilsidentifikation dient hier allen voran das deutliche Halten des EMA(50) über dem EMA(200) mit zeitgleichem Halten der über das vierte Quartal etablierten Aufwärtstrendlinie auf Tagesbasis und den nun zum Jahresbeginn erfolgten, bullishen Breakout über $45.000.

am 03.01.2024: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader· Aktuelle Nachrichten zum Bitcoin Trading - Bitcoin Handelsideen - Bitcoin& Ausblick

Quelle: XTB xStation5 Bitcoin Weekly Chart (30. Juli 2017 bis 02. Januar 2024). Screenshot erstellt am 02. Januar 2024, 16:30 Uhr (MESZ)

Nach dem bullishen Start von Bitcoin in den letzten Monat des Jahres 2023, welcher die ausgehend von der Marktkapitalisierung „wichtigste“ Kryptowährung das erste Mal seit April 2022 zurück über $40.000 geführt hat und einer sich anschließenden Konsolidierung zwischen $40.000 und $44.000 folgend auf die letzte Leitzinsentscheidung der FED des Jahres 2023, kam es passend zum Start ins Börsenjahr 2024 zu einem bullishen Breakout höher.

Kurz zur Erinnerung: in unserer letzten Bitcoin-Betrachtung vor Weihnachten und dem Jahreswechsel thematisierten wir vor allem noch einmal das sich für Bitcoin deutlich aufhellende, makroökonomische Bild, wonach die US-Notenbank zwar den Leitzins unverändert bei 525 – 550 Basispunkten beließ, doch der gelieferte Ausblick der FED für das Jahr 2024 im Rahmen ihrer „Economic Projections“ sich aber deutlich expansiver als erwartet präsentierte.

Und während die Mehrzahl der stimmberechtigten FED-Offiziellen bis Ende 2024 drei 25 Basispunkt-Leitzinssenkungen sieht, hat sich am Terminmarkt bzw. innerhalb des FED Watch Tool mit über 75%iger Wahrscheinlichkeit ein Leitzinssenkungspfad von mindestens sechs 25 Basispunkt-Zinsschritten etabliert.

Darüber hinaus ist zeitnah mit der Zulassung eines Bitcoin-ETF zu rechnen, nicht nur ausgehend von der hier an dieser Stelle bereits thematisierten Änderung von Blackrock im bei der SEC eingereichten Antrag auf einen Bitcoin Spot ETF, wonach BlackRock bereits Ende Oktober von einem Investor 100.000 US-Dollar Startkapital für einen Bitcoin Spot ETF erhalten hat, dieser auf diesem Weg 4.000 "Seed"-Anteile am iShares Bitcoin Trust zu einem Preis von je 25 US-Dollar erwarb.

Ergänzend hat BlackRock Jane Street und JPMorgan als autorisierte Teilnehmer in Bezug auf seinen Bitcoin Spot ETF bei der SEC benannt. Die Signalgebung ist klar und langfristig auch potenziell bullish für Bitcoin bzw. die Kryptowelt generell, denn die traditionelle Finanzszene öffnet sich scheinbar zunehmend dem Kryptomarkt, ganz besonders Bitcoin.

Und es entbehrt auch nicht einer gewissen Ironie, das hier ganz besonders JP Morgan eine Vorreiterrolle einnimmt, hatte JP Morgan CEO Jamie Dimon in der jüngeren Vergangenheit doch immer wieder sehr skeptisch und ketzerisch auf Bitcoin geblickt und sich geäußert, jüngst erst vorm US Kongress, als er sagte, dass er Krypto verbieten würde, wenn er die Regierung wäre.

Während ausgehend von diesen Entwicklungen ein bullisher Bias in Bitcoin absolut legitim und gegeben bleibt, wäre es dennoch nicht überraschend, folgte auf die finale Meldung einer Zulassung innerhalb der kommenden zwei bis drei Wochen dann zunächst ein Abverkauf, ala „Buy the rumors, sell the news“.

Demnach könnte es also sein, dass es nach dem nun erfolgten, bullishen Breakout über $45.000 zunächst zu weiteren Aufschlägen bis in Gefilde um $48.000, eventuell auch einer Übertreibung über $50.000 kommt, Bitcoin dann aber einen signifikanteren Rücksetzer sieht, wobei die Frage wäre, ob die Bullen die $40.000 Marke halten können – oder eben nicht.

Bis es allerdings soweit ist, warten wir zunächst die finale Entscheidung der SEC ab und folgen der derzeit weiter klar bullishen, technischen Struktur, konzentrieren uns bei Long-Engagements allerdings vor allem auf kurzfristig ausgelegte, bullishe Momentum Plays auf den unter geordneten Zeitebenen.

Quelle: XTB xStation5 Bitcoin Daily Chart (01. Februar 2023 bis 02. Januar 2024). Screenshot erstellt am 02. Januar 2024, 16:30 Uhr (MESZ)

Das Bild für Bitcoin stellt sich weiter bullish dar, als Orientierung für die Vorteilsidentifikation dient hier allen voran das deutliche Halten des EMA(50) über dem EMA(200) mit zeitgleichem Halten der über das vierte Quartal etablierten Aufwärtstrendlinie auf Tagesbasis und den nun zum Jahresbeginn erfolgten, bullishen Breakout über $45.000.

Long-Setup:

Der Modus auf der Oberseite bleibt nach dem nun erfolgten Bruch über $45.000 kurzfristig weiter etwas überdehnt, ein kurzfristiger Rücksetzer findet im Bereich der Breakout-Region um $44.500 nun eine solide Unterstützung, ein erstes Kursziel findet sich in der Region um $47.000 und $48.000, rein psychologisch wäre auch eine Ausdehnung bis in Gefilde um $50.000 denkbar, wobei der vor zwei Wochen an dieser Stelle thematisierte Momentum Breakout Long-Trade über $45.000 bereits läuft.

Short-Setup:

Kurzfristige Short Positionen könnten mit einem Bruch der Aufwärtstrendlinie, aber erst mit einem Halten unter $40.000 interessant, wobei das Stop-Management nach Möglichkeit aggressiv zu vollziehen wäre, bereits im Bereich um $38.000 findet sich eine potenzielle Unterstützungsregion.

Quellen: xStation5 von XTB

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.





Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren.Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind alszu verstehen.