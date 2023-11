PM 21Shares: Bitcoin auf dem Weg zum Multi-Asset-Zahlungsnetzwerk?

6. November 2023

Weekly Research Note KW 44

Bitcoin auf dem Weg zum Multi-Asset-Zahlungsnetzwerk?

BTC-Kurs steigt um fast 30 Prozent

Digitales Zentralbankgeld mehr im Blickpunkt der Öffentlichkeit

Von Leena ElDeeb und Karim AbdelMawla, Research Associates

Der Oktober war von makroökonomischen Turbulenzen geprägt, Kryptoassets erfuhren indes Rückendeckung. Bitcoin koppelte sich inmitten des unruhigen gesamtwirtschaftlichen Umfelds im vergangenen Monat vom S&P500 mit einer Korrelation von 0,3 zu diesem Index ab. Historisch gesehen galt Bitcoin zwar als risikofreudiger Vermögenswert, die jüngsten Kursbewegungen deuten jedoch darauf hin, dass Anleger dieses Kryptoasset zunehmend als Qualitätsanker einsetzen. So stiegen Bitcoin und Ethereum im Oktober um 27,92 bzw. 8,30 Prozent. Der größte Monatsgewinner war die Solana-Blockchain, die um 63,44 Prozent zulegte. Der Grund liegt in der jüngsten Aufrüstung des Netzwerks, die es zu einer günstigeren Option für Entwickler macht; wir gehen später in diesem Bericht näher auf die Bedeutung dieser Verbesserung ein. Nachdem Stacks, die Skalierbarkeitslösung der Bitcoin-Blockchain, den Transaktionsprozess beschleunigt hatte, stieg dieses Kryptoasset ebenfalls um 31,44 Prozent im Preis und um 55,49 Prozent im verwalteten Vermögen. Bei den dezentralen Finanzanwendungen war Aave mit einem Anstieg von 23,99 Prozent der größte Gewinner.



Abbildung 1: Wöchentliche Entwicklung der größten Krypto-Kategorien nach Preisen und Total Value Locked (TVL)

Quelle: Coingecko, DeFi Llama. 30.10.2023

Makro-Faktoren, die zur Bitcoin-Performance beitragen

Die von einem chinesischen Immobiliengiganten angefachte Schuldenkrise, die mit einem Ausmaß von 14 Billionen US Dollar das Land der Mitte erfasst hat, scheint zur Bitcoin-Performance im vergangenen Monat beigetragen zu haben. Historisch gesehen korrelieren Finanzkrisen in China nämlich entgegengesetzt zum Bitcoin-Preis und zu den aktiven Adressen dieser Blockchain (siehe folgende Abbildung). Am Rande der Pandemie im Januar 2020 pumpte die People's Bank of China 115 Milliarden Dollar in die Wirtschaft, indem sie den Einlagenreservesatz in Finanzinstituten um 0,5 Prozentpunkte senkte. Eine Woche nach der Ankündigung stieg der Bitcoin-Kurs um 13 Prozent und die Zahl der aktiven BTC-Adressen nahm um 48 Prozent zu, wie aus Daten des Datenanbieters Glassnode hervorgeht.

Abbildung 2: Die Entwicklung von Bitcoin während der Finanzkrisen in den USA und China

Quelle:Glassnode

Ein weiterer Grund für die Flucht in Bitcoin könnte die enorme US-Staatsverschuldung im Verhältnis zum BIP sein. Sie erreichte im Oktober schätzungsweise 97,6 Prozent. Im Jahr 2022 fügte die Federal Reserve 267,1 Mrd. USD zur Geldmenge hinzu – und sie wird langfristig noch mehr drucken müssen, um die seit vergangenem Jahr von 30,93 auf nunmehr 33 Billionen Dollar gestiegenen Staatsschulden bedienen zu können. In diesem makroökonomischen Umfeld erhält Bitcoin als Absicherung gegen Geldentwertung neuen Glanz. Darüber hinaus stiegen die nicht realisierten Wertpapierverluste der Bank of America auf 131,6 Milliarden Dollar, nachdem die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen 4,93 Prozent erreichte – ein Wert, der seit 2007, also vor der globalen Finanzkrise, nicht mehr erreicht wurde. Viele Anleger halten US-Staatsanleihen für einen "risikofreien" Zinssatz und betrachten sie daher als Opportunitätskosten - niedrigere erwartete Anleiherenditen führen zu niedrigeren Diskontierungssätzen, was zu einem höheren Wert für risikoreiche Vermögenswerte wie Aktien und Kryptoassets führt.

Bitcoin-Derivate auf dem Vormarsch – Open Interest im Oktober auf Allzeithoch

Der sprunghafte Anstieg der Bitcoin-Performance inmitten des turbulenten makroökonomischen Umfelds lud zu einer neuen Beteiligung am Markt für Krypto-Derivate ein. Das Open Interest an Bitcoin-Optionen an allen Börsen erreichte gegen Ende Oktober ein Allzeithoch, wie in der nachstehenden Abbildung zu sehen ist. Es überschritt die Marke von 16 Milliarden US-Dollar, was auf eine bevorstehende Volatilität auf beiden Seiten hinweisen könnte. Die Chicago Mercantile Exchange (CME) steht kurz davor, Binance zu stürzen, den nach Handelsvolumen bisher größten Krypto-Derivatemarkt der Welt, der fast 25 Prozent des Marktes für offene BTC-Futures ausmacht. Im Oktober verzeichnete die CME ein fiktives offenes Interesse an Bitcoin in Höhe von 3,54 Milliarden US-Dollar– nur acht Prozent weniger als Binance. An der Deribit Exchange, der größten Börse für Krypto-Optionen, ist das kombinierte fiktive offene Interesse an Bitcoin- und Ethereum-Optionen auf 20,5 Milliarden US-Dollar angestiegen. Dies entspricht dem Höchststand des Bullenmarktes Ende 2021 und deutet darauf hin, dass die Risikobereitschaft der Anleger zunimmt.





Abbildung 3: Open Interest bei Bitcoin Optionen

Quelle:Glassnode

Digitale Zentralbankwährungen (CBDCs) rücken stärker ins öffentliche Blickfeld

China

CBDCs sind diesen Monat in vielen Ländern in Erscheinung getreten. Zum ersten Mal wurde der digitale Yuan, die weltweit erste CBDC, am 19. Oktober zur Abwicklung eines grenzüberschreitenden Geschäfts von einer Milliarde Barrel Rohöl an der Shanghai Petroleum and Natural Gas Exchange (SHPGX) verwendet - ein bedeutender Meilenstein für den e-CNY, der bei grenzüberschreitenden Abwicklungen einen jährlichen Zuwachs von 35 Prozent verzeichnet.

Darüber hinaus diente die Ethereum-Blockchain als Infrastrukturebene für die Initiative von Mastercard im Bestreben, die australische CBDC eAUD, zu tokenisieren und die KYC (Know-your-Customer)-Verifizierung über die digitale Identitätslösung des Fintech-Riesen zu implementieren, um die Transaktionen der CBDC zu steuern.

Europa

Am 18. Oktober kündigte die Europäische Zentralbank (EZB) den Beginn der Vorbereitungsphase für den digitalen Euro an. Die EZB untersucht seit Oktober 2021 das Design und die Verteilungsparameter ihres CBDC. Etablierte Zahlungsanbieter wie Mastercard arbeiten aktiv an Initiativen zur Förderung der Interaktion zwischen CBDCs und Stablecoins. Ein aktuelles Beispiel ist das europäische Pilotprogramm, das darauf abzielt, die Interoperabilität zwischen CBDCs und Stablecoins herzustellen und die Kompatibilität mit DeFi-Plattformen zu gewährleisten, was die Kluft verringern und weitere Synergien schaffen dürfte.

Erweiterung des Wertbeitrags der Blockchain über das traditionelle Finanzwesen hinaus

Vodafone hat ein Proof-of-Concept realisiert, welches das überholte globale Handelssystem verbessert. Die Initiative, die in Zusammenarbeit mit der Sumitomo Corporation, Chainlink Labs und InnoWave durchgeführt wurde, führt zur Überwindung der Fragmentierung in traditionellen Systemen ein Modell für den nahtlosen Austausch digitalisierter Handelsdokumente ein, die über mehrere Blockchains und Plattformen verteilt sind. Durch die Nutzung des Cross-Chain-Interoperabilitätsprotokolls von Chainlink zeigte die Initiative, dass Handelsunternehmen unnötige Verzögerungen bei der Beförderung von Gütern vermeiden können, indem sie den Austausch von Versandbelegen auf standardisierte Weise über mehrere Parteien hinweg rationalisieren und gleichzeitig einen automatisierten Mechanismus für die Ausführung bestimmter Handelsvereinbarungen anbieten, wie beispielsweise die Auslösung einer Frachtversicherung, wenn ein Schiff einen Brand in seinen Beständen entdeckt. Durch die Abkehr vom derzeitigen System der Übermittlung physischer Papierrechnungen könnten direkte Kosten in Höhe von 6,5 Milliarden Dollar eingespart werden. Es muss jedoch ein Mechanismus vorhanden sein, um die Vielzahl der am Digitalisierungsprozess beteiligten Plattformen miteinander zu verbinden. Für Chainlink könnte daher die Ausweitung seiner Interoperabilitätsdienste über Finanzanwendungen hinaus eine wichtige Geschäftsmöglichkeit darstellen, schließlich handelt es sich bei diesem Zielmarkt um eine 32-Billionen Dollar schwere Industrie.



Solana wird noch dezentraler und ermöglicht zugleich vertrauliche Transaktionen



Das jüngste Software-Upgrade von Solana (v1.16) brachte mehrere bemerkenswerte Fortschritte. Dazu gehören die Verringerung der Hardwareanforderungen für den Validator durch die Reduzierung des RAM-Bedarfs von 120 GB auf 39 GB sowie die Feinabstimmung für Bandbreitenbeschränkungen. Eine besonders herausragende Fortentwicklung ist jedoch die Möglichkeit, Transaktionsdetails wie die Anzahl der übertragenen Token und den Gesamtsaldo beider Gegenparteien zu verschlüsseln und gleichzeitig die Prüfungsrechte zu wahren, um die Einhaltung der Vorschriften über den Entschlüsselungsmechanismus namens Zero Knowledge Proofs (ZKP) sicherzustellen. ZKP bezieht sich auf eine Methode, bei der eine Partei den Besitz bestimmter Informationen nachweisen kann, ohne den zugrunde liegenden Inhalt preiszugeben.



Dies ist von entscheidender Bedeutung, da es den Nutzern ermöglicht, vertrauliche Transaktionen durchzuführen – ein Schlüsselfaktor für die institutionelle Akzeptanz. Darüber hinaus wird es aufgrund der geringeren Hardwareanforderungen von einer größeren Anzahl von Validierern unterstützt und ist somit weniger anfällig für Zentralisierung. Der jüngste sprunghafte Anstieg der Mittelzuflüsse bei Solana war mit 24 Mio. USD so hoch ist wie seit 2022 nicht mehr. Zudem unterstreicht der kontinuierliche Anstieg der täglich aktiven Nutzer in fünf aufeinanderfolgenden Wochen (siehe Abbildung 3) den großen Zuspruch für dieses weitgehend übersehene Upgrade. Es ist erwähnenswert, dass mit der bankrotten Kryptobörse FTX verbundene Wallets gesichtet wurden, die SOL im Wert von circa 35 Millionen US-Dollar an einige Börsen schickten und zudem Token im Wert von 50 Millionen US-Dollar entnahmen. Dies könnte in den kommenden Wochen einen gewissen Verkaufsdruck ausüben, daher werden wir die Entwicklung genau beobachten.

Abbildung 4: Auf der Solana Blockchain täglich aktive Adressen

Quelle: TheBlock

Bitcoin avanciert zum „Tech Play“ – einer weitreichenden technologischen Lösung und wächst über eine Absicherung gegen Geldentwertung und den Ausfall von Kontrahenten hinaus

Im Oktober gab es einige bedeutende Entwicklungen hinsichtlich der Erweiterung der Fähigkeiten von Bitcoin. So wurde beispielsweise BitVM, eine neue virtuelle Maschine, eingeführt. Diese ermöglicht, ähnlich wie die Smart Contracts auf Ethereum, komplexere Berechnungen. Der Hauptunterschied zu Ethereum liegt jedoch darin, dass BitVM Anwendungen außerhalb der Blockchain ausführt, um sie dann – ähnlich den beiden Skalierungslösungen Arbitrum und Optimism - jedoch direkt auf der Blockchain zu verifizieren. Der Ansatz vermeidet die hohen Blockspace-Kosten von Bitcoin und macht gleichzeitig den Weg für anspruchsvollere Anwendungen frei, ohne dabei die Codebasis von Bitcoin zu verändern. Dennoch müssen noch Herausforderungen wie die Verwaltung der riesigen Datenmengen, die außerhalb der Bitcoin-Kette generiert werden sowie der beträchtliche Kommunikations-Overhead angegangen werden, damit diese Innovation praktischen Nutzen erfährt.

In einem ähnlichen Zusammenhang führte Stacks, die Bitcoin-Skalierungsschicht, das sBTC-Testnetz ein. Bei sBTC handelt es sich um ein synthetisches Asset, das 1:1 an BTC gekoppelt ist und Smart Contracts auf Stacks sowie eine von Verwahrern bzw. Treuhändern unabhängige („non-custodial“) Rückzahlung in BTC ermöglicht. Diese Innovation ist von entscheidender Bedeutung, da sie die Programmierbarkeit von Bitcoin ermöglicht und Skalierbarkeit für Entwicklungen wie Ordinals und BRC20 bietet, ohne – in Übereinstimmung mit den Zielen von BitVM – den Basiscode von Bitcoin zu verändern. Beide Innovationen bedeuten zum einen entscheidende Veränderungen hinsichtlich der Nutzung der Bitcoin-Blockchain und zum anderen die damit verbundene Erschließung einer breiteren Userbasis.



Des Weiteren startete Lightning Labs, Anbieter von Skalierungslösungen für Blockchain-Technologien, die Alpha-Version des Taproot Asset Daemon (Daemon bezeichnet ein Software-Programm) für sein Mainnet. Damit wird das Taproot-Upgrade von 2021 genutzt, um die Ausgabe und Verwaltung von Bitcoin-basierten Vermögenswerten im Lightning Network (LN) zu ermöglichen. Diese Innovation verwandelt Bitcoin in ein vielseitiges Multi-Asset-Zahlungsnetzwerk, das Transaktionen mit verschiedenen Währungen, einschließlich Stablecoins und Real-World-Assets, ermöglicht. Trotz der schwierigen Marktbedingungen und des nachlassenden Interesses an Bitcoin in den letzten zwei Jahren ist die wachsende Akzeptanz des LN auffallend, was die nachfolgende Grafik veranschaulicht. 25 Prozent der Aktivitäten konzentrieren sich auf Mikrotransaktionen für Spiele und Streaming. Dies unterstreicht das Potenzial von Bitcoin sowohl als Tauschmittel als auch als Wertaufbewahrungsmittel in Kombination mit Innovationen wie dem LN. Die Lösung kritischer Probleme wie der jüngsten sogenannten „Replacement Cycling Attack“ (wiederholte und teils automatisierte Angriffe auf Zugangscodes) ist jedoch entscheidend für eine breite Akzeptanz des Lightning Network. Erwähnenswert ist auch, dass das Interesse am Bitcoin im Internet auf ein Niveau gestiegen ist, das zuletzt während der Bankenkrise im März zu beobachten war – Zeichen einer verbessernden Stimmung rund um den Vermögenswert.

Abbildung 5: Das Wachstum der Nutzung des Bitcoin Lightning Network

Quelle: River Financial Services

Cosmos entwickelt sich zur bevorzugten Infrastruktur für Anwendungen, die uneingeschränkt anpassbar sein wollen

Obwohl Optimism, Arbitrum und andere jeweils Rahmenwerke entwickelt haben, um Anwendungen in eigenständige Netzwerke umzuwandeln, ist der Grad der Anpassbarkeit immer noch durch die Designbeschränkungen des Ethereum-Betriebssystems (EVM) begrenzt. Infolgedessen entwickelt sich das Interoperabilitäts-Protokoll Cosmos mit seinem flexiblen App-Chain-Modell zur bevorzugten Plattform für Anwendungen, die eine größere Anpassungsfähigkeit wünschen

Erwähnenswert ist Celestia, ein modulares Datenverfügbarkeitsnetzwerk, das Cosmos wegen seiner nativen Interoperabilität (IBC) und modularen Architektur gewählt hat. Celestia trennt auf neuartige Weise wichtige Blockchain-Funktionen wie Ausführung, Abrechnung, Konsens und Datenverfügbarkeit (DA) und begegnet den hohen Kosten der Ethereum-Datenspeicherung, indem es die DA vom Konsensmechanismus isoliert. Kürzlich hat Celestia sogenannte Blobstreams auf seinem Mainnet eingeführt. Diese verkörpern eine Lösung, die auf L2-Netzwerke zugeschnitten ist und verfügen dabei über Zusagen von Arbitrum und Manta Network, die Lösung zu übernehmen. Diese Integration zielt darauf ab, die Gebühren für die Übermittlung von Daten im Ethereum-Mainnet zu senken, wovon insbesondere Arbitrum profitiert, das derzeit unter den Skalierungsnetzwerken die höchsten Gebühren für die Übermittlung von Daten auf Ethereum zahlen muss.



Ein weiteres Projekt ist dYdX, das nach Volumen größte Krypto-Perpetual-Protokoll. Ursprünglich Teil des Ethereum-Ökosystems ist das Projekt nun zu seiner eigenen anwendungsspezifischen Blockchain auf Cosmos übergegangen. Mit dieser Umstellung hat dYdX ein vollständig dezentralisiertes Auftragsbuch erreicht, das eine ähnliche Handelsleistung wie zentrale Börsen bietet. Darüber hinaus hat dYdX sein Validator-Set etabliert, das eine Ausfallsicherheit gegen Single Points of Failure gewährleistet - ein bemerkenswerter Unterschied zu vielen L2-Lösungen, die sich auf eine begrenzte Anzahl von Sequencern verlassen, die eine korrekte Abfolge von Transaktionen sicherstellen. Beachtenswert ist, dass dYdX V4 es den Nutzern ermöglicht, Handelsgebühren mit USDC zu bezahlen, was eine Hürde für nicht-native Krypto-Nutzer beseitigt und einen nahtlosen Zugang zu Anwendungen ermöglicht, ohne einen nativen Token zu benötigen.



Davon abgesehen hat EVM mehrere Verbesserungen in der Pipeline, darunter das Dencun-Upgrade zur Steigerung des L2-Durchsatzes, die Kontoabstraktion für eine benutzerfreundliche Erfahrung mit Stablecoin-Zahlungen und gemeinsame Sequenzierungsnetzwerke zur Verbesserung der L2-Zensurresistenz. Während diese Verbesserungen vielversprechend sind, bleibt die aktuelle modulare Architektur von Cosmos ideal für Projekte, die eine vollständige Kontrolle über ihr Anwendungsdesign bevorzugen. Es ist erwähnenswert, dass Cosmos in den letzten Wochen einen anhaltenden Anstieg der aktiven Nutzer erlebt hat, was auf eine wachsende Akzeptanz des Netzwerks hinweist.

Abbildung 6: Täglich aktive Nutzer verschiedener führender Netzwerke

Quelle: Artemis

