Bitcoin at $30,000 levels - Moody's decision effect?

Die wichtigste Kryptowährung, Bitcoin, hat einen starken Anstieg erlebt, der vorläufig mit der Entscheidung der Ratingagentur Moody's in Verbindung gebracht werden kann. Diese hat beschlossen, die Ratings von 10 regionalen Banken in den USA herabzustufen und 6 große US-Banken, darunter Bank of New York Mellon, US Bancorp, Truist Financial und Northern Trust, auf den Prüfstand zu stellen. Sie führte Abwärtsrisiken für die Banken im Zusammenhang mit der Rezession, der Ungewissheit fallender Preise für Gewerbeimmobilien, höheren Kundenprämien und einer allgemeinen Verschlechterung der Qualität der Aktiva bei allen in dem Bericht genannten Instituten an.

Bitcoin hat im Frühjahr auf der Welle des Bankenkonkurses zugelegt. Die Kryptowährung ist ein dezentralisiertes, bankenunabhängiges Finanzabwicklungssystem, und ein kürzlich erstelltes Gutachten des "Big Four"-Giganten KPMG bezeichnete die Bitcoin-Wirtschaft als extrem widerstandsfähig und vertrauenswürdig aufgrund ihres vollständig dezentralisierten und klaren Steuerungssystems, bei dem eine Einmischung Dritter in Transaktionen unmöglich ist.

Einige Wall-Street-Analysten sehen Bitcoin inzwischen nicht mehr als risikoreichen Vermögenswert, sondern als "sicheren Hafen" neben Gold, der bei Unsicherheit auf den Märkten und vor allem bei Bankenpleiten und mangelndem Vertrauen in zentralisierte Institutionen an Wert gewinnen kann (Bitcoin wurde 2009 als Reaktion auf die Finanzkrise geschaffen). Es ist jedoch erwähnenswert, dass Moody's Vertrauen in das US-Bankensystem als Ganzes zum Ausdruck brachte und betonte, dass es trotz der unsicheren Zeit weit von einer Krise entfernt ist.

BITCOIN ist bis in den Bereich von 30.000 $ geklettert, wo wir einen wichtigen Widerstand sehen - das 23,6 Fibonacci-Retracement der Aufwärtswelle vom Juni. Wenn diese Zone überwunden wird, dürfte der Weg zu 31.000 $ frei sein. Quelle: xStation5

