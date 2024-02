Bitcoin: Wie viel Luft nach oben die Krypto-Währung jetzt noch hat

Freitag, 23. Februar 2024



Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Aktuell mal wieder im Fokus der Investoren: die Kryptos. Heute geht es um den Bitcoin (BTC/USD). Die Kryptowährung notiert am Freitag, 23. Februar 2024 (14:10 Uhr) bei 50.921 USD (-1,1%).

Zum Hintergrund Trotz des weiterhin relativ hohen Zinsniveaus präsentieren sich die Kryptos ausgesprochen stark. Unterstützung kommt nicht zuletzt von der charttechnischen Seite, nachdem sich die 40.000er-Linie als Support behaupten konnte und ein wichtiger Break out nach oben gelang.

Die Ausgangslage Oben abgebildet: der Monatschart des Währungspaars BTC/USD. Die vergangenen beiden Kerzen visualisieren damit das Kursverhalten seit Jahresbeginn. Deutlich zu erkennen: die Preislinie um 40.000 USD, die ich als Schlüsselmarke bezeichnen möchte. In der Vorwoche bereits gelang dem Währungspaar BTC/USD ein Ausbruch über die 50.000er-Preismarke. Dort kam es im aktuellen Wochenverlauf zu einer Konsolidierung auf hohem Niveau, die zu Wochenschluss andauert.

Die Prognose Nach der Zulassung von Bitcoin ETFs in den USA hat sich der BTC-Kurs weiter stabilisiert. Nach dem kräftigen Kursgewinn von 10.000 Punkten (+25%) in weniger als vier Handelswochen ist mit weiteren Gewinnmitnahmen zu rechnen. Im Idealfall aber hält die 50.000er-Preislinie als Support. Längerfristig betrachtet sehe ich das nächste potenzielle Target im Bereich um 55.000 USD. Doch weiterhin gilt …

…Achtung: Krypto-Währungen gelten als hoch volatil und damit auch als hoch spekulativ. Die Regeln des Money Managements (Reduzierung Kapitaleinsatz; Setzen eines Stopp-Losskurses) sind unbedingt zu beherzigen!

Soweit für heute aus der spannenden Welt der Kryptos. Ich wünsche Ihnen eine schöne und gute (Trading)Zeit!

Herzlichst, Ihr



Manfred Ries, Chefredakteur

