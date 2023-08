Bitcoin: Wie tief die Notierung jetzt noch fallen kann

Montag, 21. August 2023

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Heute gilt mein Blick mal wieder den Digitalwährungen! Der Preis für Bitcoin (BTC/USD) steht zu Wochenbeginn erneut unter Druck. Ein Bitcoin (BTC/USD) kostet am Montag, 21. August 2023 (16:00 Uhr) 26.054 USD (-0,6%).

Zum Hintergrund

Presseberichten zufolge hat SpaceX – das Raumfahrunternehmen von Elon Musk – in der Vorwoche seine Bestände an Bitcoin – im Wert von rd. 373 Mio. USD – veräußert. BTC/USD gab daraufhin am Donnerstag um rd. 12 Prozent nach.

Die Ausgangslage

Oben abgebildet: der Bitcoin-Kursverlauf auf Wochenbasis. Deutlich zu erkennen: der noch immer aufwärts strebende MA(200), der bei aktuell 27,324 USD verläuft, in seiner Steigung aber zunehmend abflacht. Mit aktuellen Preisen um 26.100 USD notiert BTC/USD also wieder unterhalb seines gleitenden Durchschnitts: erstmalig seit vergangenem Januar. Das ist grundsätzlich negativ zu bewerten. Im obigen Wochenchart stellt sich dies, aufgrund der hohen Volatilität bei BTC/USD, etwas anders dar. Denn im Wochenchart fließen nur die Wochenschlusskurse in die Berechnung der 200-Tagelinie ein – passender währe es mit Blick auf den Wochenchart also von der »40-Wochenlinie« zu sprechen.

Die Prognose

Die Ausgangslage bei BTC/USD bleibt angespannt! Dies umso mehr, als auch der MACD-Trendfolgeindikator (roter Kreis) ein Verkaufssignal generiert hat. Im obigen Wochenchart ebenfalls zu erkennen: die horizontale Preislinie um 25.090 USD, die den Notierungen Halt gewähren sollte. Und genau hier sehe ich den nächsten Support bei BTC/USD – und dort stellen sich die Weichen. Ich könnte mir deshalb einen weiteren Preisrückgang bei BTC/USD von rd. 1000 Punkte sehr gut vorstellen.

Soweit für heute aus der spannenden Welt der Krypto-Währungen. Ich wünsche Ihnen eine schöne und gute (Trading)Zeit!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

