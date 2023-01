Bitcoin: Wie nachhaltig der Kursschub wirklich ist

Von Manfred Ries

Freitag, 13. Januar 2023

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Aktuell im Fokus der Investoren – die spannende Welt der…

...Kryptos! Es geht um die wohl bekannteste Kryptowährung: der Bitcoin (BTC/USD). Nach einer ausgedehnten Seitwärtsbewegung kommt jetzt wieder Schwung in die Digitalwährung! Das Währungspaar (BTC/USD) am Freitag, 13. Januar 2023 (18:40 Uhr MEZ): 19.276 USD (+1,9%).

Zum Hintergrund. Dramatische Turbulenzen rund um den Krypto-Marktplatz FTX erschütterten im Herbst 2022 die Krypto-Welt. Dies ging auch an der BTC-Notierung nicht spurlos vorüber. Auch sorgten zuletzt steigende Zinsen für ein abflachendes Interesse an den Kryptos. Nun aber kommt wieder Bewegung in den Markt!

Die Ausgangslage. Im November 2022 kostete ein Bitcoin mit 15.487 USD so viel, wie letztmalig im November 2020. Dem ging ein gewaltiger Kurssturz voraus: Seit dem Allzeithoch vom November 2021 (68.958 USD) verlor der Bitcoin bis zu 78 Prozent an Wert! Zwischenzeitlich konnte sich BTC/USD aber wieder bis auf ~19.000 USD erholen.

Der Ausblick. Die Performance seit Jahresbeginn kann sich sehen lassen: Der Bitcoin verbesserte sich gegenüber dem US-Dollar um 15 Prozent. Dabei konnte eine Abwärtstrendlinie (A) nach oben durchstoßen werden. Ob dies aber bereits als große Trendwende anzusehen ist, darf infrage gestellt werden. Denn die Preislinie bei 20.000 USD sollte zumindest als ein psychologisch bedeutsamer Widerstand betrachtet werden. Eine weitaus größere Hürde wäre im Bereich der 40-Wochenlinie (~22.500 USD) zu erwarten. Auf täglicher Betrachtung verläuft die 200-Tagelinie (~40-Wochenlinie) bereits bei 19.500 USD. Dieser Unterschied liegt in der hohen Volatilität des Bitcoin begründet: Während die 200-Tagelinie täglich errechnet wird, fließen in die 40-Wochenlinie lediglich die Wochenschlusskurse ein. Den Bereich ~16.500/17.000 USD definieren wir als charttechnischen Support. Doch weiterhin …

…Vorsicht! Die Krypto-Welt ist hochspekulativ; fundamentale Bewertungsansätze versagen gänzlich – letztlich wird der Wert des Bitcoins, wie auch aller anderen Krypto-Währungen, alleine durch Angebot und Nachfrage – und vom Vertrauen in die Krypto-Börsen – bestimmt und ist deshalb mit etablierten, traditionellen Währungen (USD; EUR; CHF; GBP) nicht gleichzusetzen. Auch einen regelmäßigen (Zins-/Dividenden)Ertrag gibt es nicht. Hoch volatiles Verhalten bis hin zu Totalverlusten sollte in der Krypto-Welt stets einkalkuliert werden.

Soweit für heute aus der spannenden Welt der Kryptos – ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

https://www.stockstreet.de/rohstoffe-und-emerging-markets-news

https://www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader

---

Haftungsausschluss: Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Stockstreet GmbH gestattet. Wenn Sie den Newsletter hin und wieder oder regelmäßig auf Ihrer Internetpräsenz veröffentlichen wollen, schreiben Sie an info@stockstreet.de

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Wertpapierhandelsgesetz zu den besprochenen Wertpapieren: Wir weisen Sie darauf hin, dass die Redakteure und Mitarbeiter der Stockstreet GmbH jederzeit eigene Positionen in den vorgestellten Wertpapieren eingehen und diese auch wieder veräußern können. Wir weisen Sie ebenfalls darauf hin, dass die Stockstreet GmbH oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft und Morgan Stanley plc. eingegangen ist.

Desweiteren gelten die AGB und die Datenschutzrechtlichen Hinweise auf unserer Webseite