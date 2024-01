Bitcoin: Wie es nach der Euphorie mit BTC/USD weitergeht

Montag, 15. Januar 2024



Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Aktuell im Fokus der Investoren: die Kryptowährungen. Heute geht es um den Bitcoin (BTC/USD). Die Kryptowährung notiert am Montag, 15. Januar 2024 (13:10 Uhr) bei 42.695 USD (+1,0%).

Zum Hintergrund In den USA wurden in der Vorwoche Bitcoin-ETFs zugelassen. Als einen »Meilenstein« der Krypto-Welt bezeichnen einige Wirtschaftszeitungen die Entscheidung der US-Börsenaufsicht (SEC). Das aber ändert für mich rein gar nichts am hochspekulativen Charakter der Kryptos, die ihren Wert letztlich nur dadurch erlangen, dass eben Nachfrage nach Kryptos besteht.

Die Ausgangslage Oben abgebildet: der Wochenchart des Währungspaars BTC/USD. Jede Kerze visualisiert damit das Kursverhalten innerhalb einer Handelswoche. Deutlich zu sehen: der stark bullische Preisausschlag in der Vorwoche, der mit der Zulassung der Bitcoin-ETFs zusammenhängt – das Vorwochenhoch lag bei 48.750 USD. Mittlerweile setzten Gewinnmitnahmen ein und die BTC-Preise pendeln wieder um 42.000 USD.

Die Prognose Die erste Euphorie nach der Zulassung von Bitcoin ETFs in den USA ist verflogen. Aus charttechnischer Sicht befindet sich BTC/USD – ungeachtet aller fundamentaler Bewertungen – in einem intakten Aufwärtstrend; davon zeugt die 200-Tagelinie. Doch dieser Aufwärtstrend wäre selbst bei einem Kursrückschlag bis auf 32.000 USD noch intakt. Mittelfristig betrachtet lässt sich ein Seitwärtstrend herleiten zwischen 40.000 USD (Unterstützung) und rd. 45.000 USD (Widerstand).

Achtung: Kryptowährungen gelten als hoch volatil und damit auch als hoch spekulativ. Die Regeln des Money Managements (Reduzierung Kapitaleinsatz; Setzen eines Stopp-Losskurses) sind unbedingt zu beherzigen!

Soweit für heute aus der spannenden Welt der Kryptos. Ich wünsche Ihnen eine schöne und gute (Trading)Zeit!

Herzlichst, Ihr



Manfred Ries, Chefredakteur

https://www.stockstreet.de/rohstoffe-und-emerging-markets-news

https://www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader