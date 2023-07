Bitcoin/USD - Wie reagiert die Kryptowährung auf die EZB?

Die EZB hat angekündigt, eine eigene elektronische Bezahlwährung einzuführen. Der Gedanke, der dahintersteht, ist klar. Man möchte die Handlungshoheit auch im Kryptozeitalter behalten. Ob dies gelingt, wird die Zukunft zeigen. An dieser Stelle werde ich künftig den Bitcoin gegen den USD technisch beschreiben. Allerdings ist dies nur bedingt seriös möglich, da man keine gesicherten Daten über Umsätze oder handelnden Personen erhält, auch wenn dies hier und da behauptet wird. Eine Analyse ist gleichwohl anhand der Kursentwicklung möglich. Es fällt auf, dass der Bitcoin eine hohe Volatilität aufweist. Starken dynamischen Einbrüchen folgt nicht selten eine dynamische Gegenbewegung. Zuletzt gab es eine dynamische Aufwärtsbewegung, die den Bitcoin in den Bereich einer latenten Widerstandszone geführt hat. Da diese Zone bislang kaum Aussagekraft besitzt, sollte sie nicht überbewertet werden. Die Indikatoren haben Verkaufssignale generiert, die ein Abprallen an diesem Widerstand aber wahrscheinlich werden lassen.

Quelle Charts: ProRealTime.com

Impressum

Herausgeber, Verantwortlich und Autor

Christoph Geyer, CFTe, Lindenstr. 31, 65232 Taunusstein Deutschland www.christophgeyer.de

Diese Ausarbeitung oder Teile von ihr dürfen ohne Erlaubnis von Christoph Geyer weder reproduziert, noch weitergegeben werden

Wichtige Hinweise

Diese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.

Kein Angebot; keine Beratung

Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.

Darstellung von Wertentwicklungen

Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.