Bitcoin/USD - Hält sich auf hohem Niveau

Der Aufwärtstrend des Bitcoins hat an Dynamik verloren, ist aber weiterhin intakt. Zuletzt wurde ein neues Verlaufshoch generiert. Dieses konnte zunächst mit einem Shooting-Star nicht gehalten werden. Von einer Trendwende kann gleichwohl nicht gesprochen werden. Vielmehr handelt es sich in der Gesamtsituation der letzten Wochen lediglich um eine Beruhigung im intakten Trend. Zuletzt hatte allerdings die Volatilität etwas zugenommen, was auf eine etwas erhöhte Nervosität bei den Marktteilnehmern hindeutet.

Quelle Charts: ProRealTime.com

