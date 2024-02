Bitcoin/USD - Gewinnt wieder an Dynamik

Nach dem kurzfristigen Unterschreiten der Unterstützungszone konnte die Kryptowährung dynamisch nach oben laufen. Zuletzt wurde der Bereich der jüngsten Tops überwunden. Die Indikatoren befinden sich im überkauften Bereich, was in der jüngsten Vergangenheit immer wieder zu kurzfristigen Rückgängen geführt hat. Nach einem Angriff auf die 50.000er-Marke sollte eine Gegenbewegung kaum überraschen. Zum Bitcoin werden wir am kommenden Dienstag den 13.2.24 ausführlicher in unserer Chart-Show Stellung nehmen. Kostenfreie Anmeldung hier: https://seu2.cleverreach.com/f/308123-314624/

Quelle Charts: ProRealTime.com

