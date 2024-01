Bitcoin nach Spot ETF Zulassung mit Fokus auf $40.000, nächster Impulsgeber die FED?

ABSTRACT: Ausgehend von der jüngsten Korrektur und mit dem Rückfall unter den EMA(50) auf Tagesbasis trübt sich das Bild in Bitcoin nun erstmalig seit einigen Wochen technisch ein wenig ein und von Long in Richtung neutral. Zwar bleibt das Bild insgesamt positiv, durch den weiter oberhalb des EMA(200) haltenden EMA(50), nichtsdestotrotz impliziert das Kreuze der 50-Tagelinie unserer Einschätzung nach eine Phase der Unsicherheit bzw. Unentschlossenheit.

am 24.01.2024: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader· Aktuelle Nachrichten zum Bitcoin Trading - Bitcoin Handelsideen - Bitcoin& Ausblick

Quelle: XTB xStation5 Bitcoin Weekly Chart (09. April 2017 bis 23. Januar 2024). Screenshot erstellt am 23. Januar 2024, 16:15 Uhr (MESZ)

Nach dem Bitcoin-Hype rund um die Bitcoin ETF Zulassung durch die SEC, welche die Krypto-Währung Nummer 1 ausgehend von der Marktkapitalisierung im vierten Quartal und zu Beginn des Jahres 2024 in Gefilde um $50.000 und somit auf die höchsten Stände seit Anfang 2022 geführt hatte, setzte nun in den vergangenen Tagen deutliche Katerstimmung ein.

Bereits in der letzten Bitcoin Analyse machten wir den deutlicheren Rücksetzer am Freitag, zwei Tage nach der Bitcoin ETF Zulassung zum Thema, erklärten das zunächst ausbleibende „Sell the news“, welches sich primär in Krypto-Aktie wie COIN oder MARA widerspiegelte, in den Zuflüssen in Bitcoin ETFs, ausgehend wovon das erworbene Papier mit realen Bitcoins hinterlegt werden muss.

Als dann jedoch der initiale „Hype“ abebbte und auch die Bitcoin ETF Zuflüsse abnahmen, folgte der Rücksetzer, der sich dann in den vergangenen Wochenschluss weiter fortsetzte und Bitcoin in Richtung und zum hiesigen Wochenbeginn unter die thematisierte $40.000 Region führte.

Die Nachhaltigkeit dieses Rutsches unter die $40.000 Marke belibt zunächst abzuwarten. Handelt es sich nur um ein kurzes Intermezzo, wären unserer Einschätzung nach in den kommenden Wochen bis Monaten weitere Aufschläge und ein deutlicher Lauf über $50.000 zu erwarten.

Falls nicht und Bitcoin hält unter $40.000, sprich, die Bullen sehen sich nicht in der Lage dieses Niveau zurückzuerobern, so liegt ein anzuvisierendes Kursziel auf der Unterseite zunächst um $38.000, darunter um $35.000.

Das Zünglein an der Waage könnte hier tatsächlich die erst kommende Woche Mittwoch anstehende, erste FED Leitzinsentscheidung des Jahres 2024 sei, es bis dahin am Krypto-Markt und somit in Bitcoin ruhig bleiben.

Wie auch bereits in den vergangenen Bitcoin Betrachtungen thematisiert, ist der in den kommenden Monaten zu erwartende geldpolitische Kurs der US Notenbank FED grundsätzlich günstig für Bitcoin bzw. Krypto-Währungen generell, gehen die Spekulationen und Erwartungen seitens des Terminmarktes deutlich in Richtung geldpolitischer Lockerungen und Leitzinssenkungen, laut FED Watch Tool derzeit mit einer Wahrscheinlichkeit von deutlich über 80% in Richtung sechs Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte.

Zwar ist eine solche Zinssenkung auf der nun anstehenden, ersten FED Zinsentscheidung nicht zu erwarten, aber jegliche rhetorische Andeutung innerhalb des zu veröffentlichenden FED Statements bzw. der Pressekonferenz mit FED Chairman Jay Powell, wonach ein solcher Zinsschritt bereits im März erwartet werden darf, könnte zu einer stark bullishen Reaktion in Bitcoin führen, wobei die $40.000er Region als eine Art „Sprungbrett“ für die Bullen fungieren könnte.

Aber, noch einmal: das ist zunächst alles spekulativ und tatsächlich erst in einer Woche ein Thema, bis dahin erwarten wir einen eher ruhigen und die jüngsten Entwicklungen verarbeitenden Modus und große Impulse, weder auf der Ober- noch auf der Unterseite.

Quelle: XTB xStation5 Bitcoin Daily Chart (03. Februar 2023 bis 23. Januar 2024). Screenshot erstellt am 23. Januar 2024, 16:15 Uhr (MESZ)

Ausgehend von der jüngsten Korrektur und mit dem Rückfall unter den EMA(50) auf Tagesbasis trübt sich das Bild in Bitcoin nun erstmalig seit einigen Wochen technisch ein wenig ein und von Long in Richtung neutral. Zwar bleibt das Bild insgesamt positiv, durch den weiter oberhalb des EMA(200) haltenden EMA(50), nichtsdestotrotz impliziert das Kreuze der 50-Tagelinie unserer Einschätzung nach eine Phase der Unsicherheit bzw. Unentschlossenheit.

Long-Setup:

Ausgehend von der auf das Bitcoin-ETF-Approval durch die SEC eingeleiteten Korrekturbewegung ist nun zunächst einmal abzuwarten, ob die Bullen in der Lage sind, die $40.000 Marke zu halten, bis dahin gilt es in Bezug auf Long-Engagements geduldig zu sein. In Bezug auf den in den vergangenen Wochen an dieser Stelle thematisierten Long-Trade mit Bruch über $45.000 bleibt festzuhalten, dass das Gewinnmitnahmeziel um $48.000 erreicht werden konnte, der Trade also gewinnbringend geschlossen wurde.

Short-Setup:

Während wir in Bezug auf kurzfristige Short Positionen zurückhaltend bleiben, sollten die Bitcoin Bären dennoch aufmerksam werden und beobachten, ob im Rahmen der nun eingeleiteten Korrektur die $40.000 Marke gehalten werden kann. Ein Bruch und Halten unter $40.000 würde auf jeden Fall interessant, wobei das Stop-Management nach Möglichkeit weiter aggressiv zu vollziehen wäre, bereits im Bereich um $38.000 findet sich eine potenzielle Unterstützungsregion, wobei eine ausgeprägtere Korrektur auch bis in Gefilde um $35.000 in den kommenden Wochen laufen könnte.



Quellen: xStation5 von XTB

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.





Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren.Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind alszu verstehen.