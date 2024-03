Bitcoin mit Kurskorrektur: Hype ist nicht vorbei

Liebe Leser, liebe Leserinnen,

in der zurückliegenden Handelswoche gehörte die Coinbase-Aktie ausnahmsweise mal nicht zu den Top-Performern. Nach den schnellen Gewinnen sei der Aktie ein Durschnaufen jedoch gestattet. Denn auch wenn es derzeit nicht danach aussieht, als wenn der Hype am Kryptomarkt zeitnah weitergeht, bleibt das Team des Techaktien-Masterclass Börsendienstes für die Kryptowährungen und damit auch für die Coinbase-Aktie sehr optimistisch.

Das ist passiert: Nachdem die führende digitale Leit-Kryptowährung Bitcoin bei 67.331 Euro ein neues Allzeithoch markierte, bröckelte der Kurs und fiel insgesamt um etwa 13% zurück. Belastend wirkte sich wohl aus, dass die Bitcoin-Nachfrage institutioneller Anleger (zB.Fonds) abnahm und Charttechniker vermehrt auf die Verkaufsseite wechselten.

Das wird erwartet: Es heißt, dass kurzfristig der Druck hoch bleiben würde, eine Einschätzung, die das Team der Techaktien-Masterclass teilte. Dies gilt nicht nur für den Bitcoin, sondern auch – vermutlich sogar noch stärker – für Kryptoassets aus der zweiten oder dritten Reihe (das Team hofft, dass Sie nicht auf Währungen aus der vierten Reihe oder noch dahinter wetten). Hier sind erfahrungsgemäß die Schwankungen höher und positiv korreliert. Verliert der Bitcoin 1%, verliert beispielsweise eine weniger bekannte Kryptowährung schnell mal 2% oder mehr.

Techaktien-Masterclass Einschätzung: Sie sind der Ansicht, dass sich viele Privat-Anleger auf das 100.000 Dollar-Ziel beim Bitcoin eingeschossen haben und nicht verkaufswillig sind. Zugleich steht das „Halving“ an. Die Rechnung dafür lautet: Anzahl der Blöcke pro Tag (24*60/10) multipliziert mit der Blockbelohnung. Aktuell ist die Anzahl täglich geminter Bitcoins bei 900 (!). Nach dem „Halving“ halbiert sich die Blockbelohnung – es werden also nur noch 450 Bitcoins gemint. Das Team geht davon aus, dass wie bereits bei vorherigen Halvings – diesmal vielleicht sogar noch stärker – der Preis anziehen wird und prognostizieren eine Angebotslücke aufgrund institutioneller Anlegernachfrage und wachsender Wahrnehmung des Bitcoins als Anlage-Klasse zur Depot-Ergänzung. Sie gehen sogar noch weiter und sind der Ansicht, dass der jüngste Hype zurückkommt und es einen Krypto-Winter wie den letzten nie wieder geben wird. Daher bleiben Sie bei ihrer optimistischen Einschätzung zur Coinbase-Aktie und empfehlen den langfristigen Kauf. Einzelne Direktinvestitionen in alternative Kryptowährungen empfehlen sie nicht.

