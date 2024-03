Bitcoin-Kursanalyse KW 13: Konsolidierung im Markt – was passiert mit den ETF Inflows?

Konsolidierung im Markt – folgen nun niedrigere ETF Inflows?

Marktbericht inklusive Trading Idee

Ein Großteil der digitalen Assets erlebte in der vergangenen Woche eine Konsolidierung. Dies machte sich zunächst durch stärkere Abverkäufe und Rücksetzer von über 10 % bemerkbar, bevor eine moderate Erholung stattfand, die einerseits für neue Supportzonen sorgte – ein positives Zeichen; andererseits wurde deutlich, dass es dem Markt bei niedrigeren Inflows in den Bitcoin Spot ETF sofort an Katalysatoren für weitere Zugewinne fehlt. Die aktuellen preislichen Level lassen sich somit langfristig nur durch stetige Inflows rechtfertigen, die ein gewisses Volumen aufweisen. Hinzu kommen die wieder aufkeimenden größeren Outflows aus dem Bitcoin Grayscale Trust. Diese Bitcoins sollten jedoch bei aktuellem Abverkauf innerhalb der nächsten 90 Tage alle verkauft sein, wodurch deutlich weniger Verkaufsdruck auf den Markt entsteht. Die Bitcoin Spot ETFs bleiben also weiterhin das bestimmende Thema, wenn es um die preisliche Entwicklung in den kommenden Wochen geht. Ein Augenmerk sollte stets auf die täglichen In- und Outflow-Zahlen gelegt werden. Auf Wochensicht steht somit eine Gesamtmarktentwicklung von ungefähr -1.4 % zu Buche.





Die nächsten Kursziele bei positiver Entwicklung: ~$70.000, ~$73.000, ~$75.500

Die nächsten Kursziele bei negativer Entwicklung: ~$64.000, ~$62.000 ~$59.500

Für die kommende Woche heißt es: Hohe Inflows könnten Bitcoin erneut Richtung $70.000 steigen lassen, während im Vergleich hohe Grayscale Outflows die Supportzonen bei ~$60.000 wieder näher bringen könnten.Charttechnisch gesehen rangiert Bitcoin nun in einem Trendkanal zwischen $70.000 und $60.000, auf der „Suche“ nach neuen langfristigen Trends. Es herrscht somit eine klassische Konsolidierung vor, die für „gesunde“ Marktverhältnisse sorgt und die kommenden Bewegungen besser handelbar macht.Momentum ist in der aktuellen Phase entscheidend. Sollte ein volatiler Trend (positiv oder negativ) entstehen, so wird dieser durch das Aufspringen vieler Marktteilnehmer verstärkt werden. Denn aktuell wird jede größere Bewegung als ein Trendumschwung interpretiert (positiv: neue Allzeithochs; negativ: Umkehr des Trends und neue lokale Tiefpunkte).

Trading-Idee

Trendbestätigungen handeln könnte ein erfolgreiches Instrument in der dieser Woche sein. Digitale Assets, die für eine bestimmte Zeit in einer Konsolidierung steckten, neigen dazu, diese mit erhöhter Volatilität zu verlassen.