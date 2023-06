Bitcoin: Die Kryptos in Turbulenzen - was Anleger jetzt wissen müssen.

Mittwoch, 7. Juni 2023



Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Aktuell im Fokus der Investoren: die Kryptos!

Heute geht es um die wohl bekannteste Kryptowährung: den Bitcoin (BTC/USD). Dieser präsentierte sich zu Wochenbeginn auffallend schwach – konnte aber am Dienstag mit +5,4 Prozent verlorenes Terrain zurückerobern. Das Währungspaar (BTC/USD) kostet am Mittwoch, 7. Juni 2023 (14:30 Uhr MEZ) 26.745 USD (-1,1%).

Zum Hintergrund Dramatische Turbulenzen rund um den Krypto-Marktplatz FTX erschütterten im Vorjahr die Krypto-Welt. Die Wogen haben sich bis heute nicht wieder geglättet. Zu Wochenbeginn wurde bekannt, dass die US-Börsenaufsicht SEC die weltweit größte Krypto-Börse Binance in mehreren Fällen verklagen möchte. Das könnte weitere Unruhe in den Krypto-Markt tragen.

Die Ausgangslage Oben abgebildet: Der Wochenchart von BTC/USD. Nach dem bisherigen Jahreshoch oberhalb von 30.000 USD (April 2023) tendieren die Kurse von BTC/USD seitwärts/abwärts. Nun wird’s spannend, denn die Preise näherten sich zu Wochenbeginn einer bedeutsamen Schlüsselmarke, die Chartisten um 25.070 USD definieren. Der übergeordnete Aufwärtstrend ist intakt.

Die Prognose BTC/USD konsolidiert oberhalb einer intakten Aufwärtstrendlinie (A). Diese verstärkt den Preisbereich um 25.070 USD in seiner Eigenschaft als Support. Im Idealfall kommt es hier zu einem signifikanten Comeback nach oben. Eine ausgemachte Sache ist das aber – trotz des starken Dienstags – noch nicht. Denn leicht kritisch ist zu bewerten: der MACD-Trendfolgeindikator könnte kurz vor einem potenziellen Verkaufssignal stehen! Positiv indes: die zuvor gesehene überkaufte Marktsituation baut sich zunehmend ab, denn der prozentuale Abstand zwischen ansteigendem MA(200) und BTC-Kurs verringert sich zusehends. Diese 200-Tagelinie verläuft bei aktuell 23.343 USD und sollte den Preisen im Falle einer größeren Korrektur eine Unterstützung sein. Den nächsten Widerstandsbereich definieren wir auf 27.500 / 30.000 USD.

Doch bitte weiterhin: »Vorsicht!«. Denn die Krypto-Welt ist hochspekulativ; fundamentale Bewertungsansätze versagen gänzlich – letztlich wird der Wert des Bitcoins, wie auch aller anderen Krypto-Währungen, alleine durch Angebot und Nachfrage – und vom Vertrauen in die Krypto-Börsen – bestimmt und ist deshalb mit etablierten, traditionellen Währungen (USD; EUR; CHF; GBP) nicht gleichzusetzen. Auch einen regelmäßigen (Zins-/Dividenden)Ertrag gibt es nicht. Hoch volatiles Verhalten, bis hin zu Totalverlusten, sollte in der Krypto-Welt stets einkalkuliert werden.

Soweit für heute aus der spannenden und ertragreichen Welt der Digitalwährungen. Ich wünsche Ihnen eine schöne und gute (Trading)Zeit!

Herzlichst, Ihr



Manfred Ries, Chefredakteur

https://www.stockstreet.de/rohstoffe-und-emerging-markets-news

https://www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader