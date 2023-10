Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

ABSTRACT: Das Bild für Bitcoin bleibt durch das Pendeln des EMA(50) um den EMA(200) derzeit neutral, weder Bullen, noch Bären haben derzeit das Ruder klar in der Hand. Sowohl ein fundamental initiierter Bruch über $28.000, als auch ein solcher unter $24.800 bleibt eine ernstzunehmende Option.

Die Situation in Bitcoin hat sich für die Bullen im Vergleich zur Vorwoche deutlich verbessert, der in der Vorwoche auf den Weg gebrachte, bullishe Drive in Richtung und über die $27.000 Marke wurde fortgeschrieben.

Was der Treiber für die jüngste Bullishness ist, darüber darf spekuliert werden, eventuell hat das etwas mit Coinbase zu tun.

Demnach soll sich die Krypto-Börse Coinbase nun wohl verstärkt darauf konzentrieren, seine geschäftlichen Aktivitäten außerhalb der USA zu forcieren, so zumindest eine Meldung des Bitcoin Magazine auf X (ehemals Twitter). Hierbei geht es wohl um eine Genehmigung, die es Coinbase erlaubt, Privatkunden außerhalb der USA Bitcoin Futures zugänglich zu machen.

Coinbase streckt also seine Fühler nach anderen Märkten aus, nachdem die SEC ja weiterhin kein finales „Go“ in Bezug auf einen Bitcoin-ETF gegeben hat und hier erst in rund 3 bis 4 Wochen ein neues Update zu erwarten ist.

Wie hier in früheren Bitcoin Analysen thematisiert, sehen wir die Auflage eines Bitcoin ETFs durchaus positiv und tendenziell bullish für Bitcoin, in der Krypto-Gemeinde machen sich aber auch zunehmend skeptische Stimmen breit.

Über X postete ein recht Reichweiten-starker Krypto-Enthusiast „BlackRock hält den Bitcoin-Preis niedrig, um möglichst viel anzuhäufen. Der Prozentsatz der Miner-Einnahmen, die an Börsen geschickt werden, hat gerade ein Allzeithoch erreicht. Erinnert ihr euch, wer die Mehrheitsbeteiligung an den größten Mining-Unternehmen hält? Richtig: Blackrock! Nur ein Zufall?“

Die Strategie Blackrocks könnte hier also sein, die Menge an BTC, die von Minern in Richtung Kryptobörsen fließen, fortwährend hochzuhalten, resultierend in kontinuierlich niedrigen Bitcoin-Notierungen, wenn das zusätzliche Angebot der neu geschürften Bitcoins immer direkt an die Kryptobörsen (wie Coinbase, jene Kryptobörse mit der Blackrock ja u.a. in Bezug auf einen Bitcoin-ETF zwecks Verwahrung der Bitcoins kooperiert) weitergeleitet und dort verkauft wird.

Schauen wir mal, wie sich die Situation hier weiter entwickelt, als Bitcoin Trader bleiben wir geduldig, der technische Modus stellt sich aktuell weder klar bullish, noch klar bearish dar, für ein klar bullishes Signal ist es weiter wünschenswert, dass es zu einer nachhaltigen Rückeroberung der $28.000 Region kommt, unter $28.000 pro Bitcoin dürften die Bären argumentieren, dass im Fall eines Breaks unter die $24.800 ein klares Short-Signal geliefert würde und mit weiteren Abschlägen bis in Gefilde um $20.000 zu rechnen wäre.

Quelle: XTB xStation5 Bitcoin Daily Chart (27. Dezember 2022 bis 03. Oktober 2023).

Bitcoin - Trading Setups:

Long-Setup:

Ausgehend von diesen einleitenden Zeilen, sind Long-Engagements im derzeitigen Umfeld weiter mit Vorsicht zu genießen, wobei eine nähere Betrachtung der $28.000 Marke durchaus lohnen können, eventuell auch für kurzfristig agierende Momentum Trader, die mit einem Bruch über die $28.000 einen mindestens kurzen, dynamischen Push und folgenden Test der $32.000 Region sehen würden.

Short-Setup:

Short Positionen scheinen im aktuellen Umfeld ebenfalls als Momentum Plays interessant, ein Bruch unter die „Flush Tiefs“ des SpaceX Verkaufs bzw. nun der Tiefs von Montag um $24.800 machte erneut Abschläge sehr wahrscheinlich und erhöhte die Wahrscheinlichkeit eines zeitnahen Tests der $20.000 Region.



Quellen: xStation5 von XTB

